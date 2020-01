L'any comença a València amb pujada de l'aigua, baixada del gas i el bus i el metro congelats

Les principals novetats que porta el recentment estrenat any 2020 quant a preus públics tenen a veure amb la pujada del rebut de l'aigua i de l'Impost de Béns Immobles (IBI), que s'encareix un 3% en deixar de compensar l'Ajuntament de València la pujada estatal. En canvi, el gas baixa, i el transport públic (metro, tramvia i bus) mantenen congelades les seues tarifes durant aquest exercici.

AIGUA

La pujada de l'aigua arribarà per dos conceptes diferents. D'una banda, amb l'increment de la taxa de clavegueram, que encarirà 12 euros anuals el rebut de l'aigua. D'altra banda, es pagarà en funció del consum de la llar o presa, amb quatre trams -fins a 6, entre 6 i 12, entre 12 i 30 i més de 30 metres cúbics-. Fins ara el preu d'aquesta part se situava en qualsevol cas en 0,303 cèntims. Ara, els trams seran de 0,279, 0,335, 0,698 i 1,117 euros.

ELECTRICITAT

La nova factura que ha entrat en vigor amb el nou any suposa la potenciació del consum eficient, encara que puga ser més complexa. El sistema divideix el dia en sis intervals en els quals varia el preu de l'energia fins a un 50%. Serà més barat posar els electrodomèstics de nit i els caps de setmana.

GAS

La Tarifa d'Últim Recurs (TUR) baixa de mitjana un 4% com a conseqüència de la caiguda del cost de la matèria primera en els mercats internacionals. Això beneficiarà als 1,6 milions d'usuaris adherits al preu de la TUR, però no als 6,3 milions de consumidors que paguen a preu lliure de mercat.

TRIBUTS I TAXES MUNICIPALS

L'Impost de Béns Immobles (IBI), que portava congelat des de 2010, puja un 3% en deixar de compensar l'Ajuntament de València l'increment estatal. Altres tributs que pugen són el de Construccions i Obres (ICIO), també un 3%; el de vehicles, un 5%, el d'Activitats Econòmiques (IAE), un 14%, i taxes com les de terrasses en el districte de Ciutat Vella (un 5%).

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

El Consistori de la capital valenciana manté exempcions per als propietaris de terres agrícoles actives, i bonificacions del 60% per a sales d'actuacions d'audiovisuals i d'arts escèniques en el cas de portar 30 anys d'activitat ininterrompuda, del 20% si la seua programació inclou un mínim de 16 espectacles en valencià. També comptaran amb bonificació els propietaris d'immobles que utilitzen energies renovables, als qui se'ls aplicarà la màxima bonificació (del 95%) que permet la llei, i establiments històrics, catalogats com a emblemàtics, que també tindran una bonificació del 95%.

AUTOBÚS

Les tarifes de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) es mantenen congelades amb el nou any. Així, tots els títols romanen invariables, inclòs el bitllet senzill (1,50 euros). El Bonobús Plus continuarà costant 8,50 euros (més 2 euros si s'adquireix també la targeta). El Bo Or per a pensionistes costarà 20 euros, l'EMT Jove 25 euros i l'abonament Amb Tu (per a aturats), 10 euros. En aquests tres casos, el suport té un preu afegit de 3 euros. El títol EMT Infantil continua sent gratuït, amb un preu de la targeta de 5 euros.

METRO I TRAMVIA

Les tarifes del metro i del tramvia també romanen sense alteracions respecte a 2019. Només s'han introduït millores en alguns títols, com en el bitllet senzill, que ja no serà obligatòriament d'ús immediat i l'ampliació de la bonificació (del 20% al 50%) per família monoparental, que abans només s'aplicava a la TuiN. A més, amb aquesta targeta, serà gratis viatjar per tota la xarxa a partir del tercer nivell de consum, (es redueix el límit de 72,80 euros a 63,00 euros, aproximadament un 13,50% menys).

A què es destinarà l'increment?

El Govern municipal de València va justificar en la presentació dels pressupostos l'increment d'impostos i taxes que aplicarà enguany per la necessitat d'ampliar i millorar serveis públics tals com la neteja o la jardineria (per noves zones verdes com el Parc Central, el de Malilla i uns altres de barri). A més, els 29 milions d'euros addicionals que es recaptaran també permetran contractar més personal de Policia Local i Bombers i potenciar el manteniment de la xarxa de sanejament.