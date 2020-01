El error en las Campanadas canarias se une a pifias históricas: estos son los 'epic fails' más recordados con las uvas

La atención de los telespectadores a las doce campanadas de Nochevieja y los problemas del directo televisivo por el ruido, los lapsus y los nervios del momento han sido una mezcla letal que deja pifias históricas para el recuerdo.

El último error se apunta en el debe de Roberto Herrera y Ruth Lorenzo, responsables este martes de la retransmisión de las Campanadas de Nochevieja de Canarias en La 1, que confundieron las campanadas con los últimos sonidos del carrillón y provocaron que que muchas familias canarias se comieran hasta tres uvas antes de que comenzara la cuenta atrás real.

Estos han sido los errores más conocidos en la emisión de Campanadas

Marisa Naranjo (1989)



Quizás ha sido el error más recordado. La periodista Marisa Naranjo se encargó de dar las campanadas en TVE en 1989, pero mientras explicaba la mecánica y ella anunciaba los cuartos… las campanadas ya habían empezado. Ella alegó después que el ruido le impedía escuchar el sonido del reloj; desde entonces, los presentadores salen al exterior para poder oír bien los tañidos.

Irma Soriano (1993)

A Irma Soriano le pasó algo parecido en Antena 3 en 1995. La presentadora empezó a contar las campanadas cuando el reloj ya había dado la séptima. Y después, sin saber que estaba en directo, gritaba en el aire: "¿Qué ha pasado?, no he oído carrillón, no he oído cuartos…”

José María Íñigo y Carmen Sevilla (1994)

José María Carrascal y Carmen Sevilla también protagonizaron momentos divertidos en la retransmisión de las Campanadas. La actriz deseaba a los españoles un feliz.. 1964.

Las campanadas más rápidas (1996)

Las campanadas sonaron 18 segundos más rápidas que de costumbre en la Nochevieja del año 1996... y provocaron algún apuro a los telespectadores que quisieron seguirlas para comer las uvas.

Canal Sur se pasó a la publicidad (2014)

La cadena regional andaluza, momentos antes de los tañidos... envió la emisión a publicidad y dejó a muchos andaluces compuestos y con las uvas en la mano.