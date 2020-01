Piden ayuda para encontrar los implantes auditivos de Olalla, una niña de 2 años que sin ellos no escucha nada

Olalla lleva nueve días en silencio. Concretamente, desde que perdió los implantes auditivos que le permiten escuchar y que cuestan 8.000 euros.

Así lo ha contado su padre en redes sociales, donde ha pedido la colaboración ciudadana para encontrarlos y que así la historia tenga un final feliz.

"Necesitamos vuestra colaboración, no encontramos el estuche en el que guardamos los implantes cocleares de nuestra hija Olalla", se puede leer en un mensaje de Twitter que acumula ya más de 18.000 me gustas. "El estuche es de color negro y tiene dentro los dos implantes para que mi hija pueda escuchar, sin eso no puede".

El progenitor piensa que pudieron perderse el pasado fin de semana entre "la zona de Labañou, Marineda, Ciudad Deportiva, Ronda de Outeiro de A Coruña". "Por favor, agradecemos la mayor difusión de este mensaje para que puedan localizarnos si aparecen. ¡Estamos desesperados!"".