La MAS asegura que el abastecimiento de agua a municipios del Corredor del Henares está garantizada

Salinas ha avanzado, en una entrevista concedida a Europa Press, que la Mancomunidad ha tenido nuevas peticiones de municipios como El Casar, Valdeaveruelo o Torrejón del Rey, interesados en formar parte de la MAS para que les gestione el agua en alta, pero ha indicado que es algo que habrá que debatir de manera "sosegada y tranquila" y ver si ello podría condicionar futuros desarrollos de los municipios mancomunados.

Y es que el canon de la concesión anual que otorga la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no varía y pese a que se ha solicitado una modificación en distintas ocasiones, aún no se ha dirimido el recursos presentado. La concesión actual es de 40,9 hectómetros cúbicos en el caso de Beleña y 4,2 en el caso de Alcorlo, pero lo cierto es que de momento nunca se han consumido los 40,9 hectómetros cúbicos y el pasado año el consumo se elevó a 38 hectómetros cúbicos en concreto.

Pero según ha explicado el presidente de la MAS, tanto Valdeaveruelo como Torrejón pagan el agua a Aguas Castilla-La Mancha a 0,40 euros el metro cúbico mientras que un vecino de Cabanillas -de donde él es alcalde- lo paga a 0.16, una variación que considera "desorbitada" incluso aunque en ese coste se incluya alguna otra cuestión.

En todo caso, el presidente de la mancomunidad de Aguas del Sorbe, que abastece a unos cuarenta municipios entre los que se encuentran Guadalajara o Azuqueca de Henares y la localidad madrileña de Alcalá de Henares, tiene claro que las peticiones nuevas se deben a que en la MAS se ofrece un servicio de calidad y a un precio razonable.

Sin embargo ha admitido que "no parece fácil" y que, en todo caso, será algo a estudiar ya que podría condicionar el suministro de los pueblos a los que abastece.

De hecho, ha indicado que el criterio que está asumiendo ahora la MAS es que "hasta que no estén plenamente garantizados todos los desarrollos de los miembros que actualmente conforman la Mancomunidad, no se abrirán a otros municipios" con el fin de que las que están mancomunadas tengan "totales garantías de desarrollo", ha apuntado.

El presidente de la Mancomunidad ha insistido en que, pese a los desarrollos que se están acometiendo, los municipios mancomunados "pueden estar tranquilos" porque el embalse de Beleña ofrece una "garantía importante" y ha asegurado que, en el peor de los casos, se podría echar mano de la conexión con Alcorlo e incluso tirar del canal del Henares. En este sentido, ha apuntado que la situación ahora es estable tras superarse el aviso de casi prealerta en que estuvieron en septiembre y octubre.

SUPERÁVIT EN LA MANCOMUNIDAD

Respecto al estado de las cuentas de este organismo, Salinas ha señalado que está saneado, con un superávit que según ha avanzado se va a invertir en la renovación de las redes y en la mejora de las infraestructuras.

Y es que, según el presidente, se pierde todavía "muchísima agua en fugas". Calcula que cada ayuntamiento perderá aproximadamente un 15 por ciento de agua no solo en la red en alta de la MAS sino en las de los propios consistorios, cuyas tuberías son, a menudo, muy antiguas, ha dicho.

Por ello, ha afirmado que desde la MAS ya están renovando las más antiguas. De hecho ahora están acometiendo el tramo entre Alcalá de Henares (Madrid) y el municipio de Azuqueca de Henares, y la intención es que de manera progresiva se actúe en todas.

Precisamente, ha avanzado que se acaba de adjudicar, estos días, una partida presupuestaria para poner en marcha un sistema para detectar las fugas y evitar que haya pérdidas y salidas de agua con el fin de reducir el consumo, y también una subvención a los ayuntamientos mancomunados para la ubicación de localizadores que detecten esas posibles fugas.

En cuanto al precio que pagan los municipios mancomunados por el líquido elemento, el presidente ha indicado que es igual para todos a excepción de varios casos concretos que ya están estudiando: el de la Mancomunidad de la Muela y el de Humanes.

NINGÚN AYUNTAMIENTO CON DEUDAS

Frente a las deudas que mantenían hasta hace unos años los municipios mancomunados con la MAS, Salinas ha confirmado que todos están al corriente de pago, lo que a su juicio permite que este organismo funcione con holgura.

Para Salinas, otro hecho importante que ha influido en que las cosas vayan bien en la Mancomunidad es que no se ha apostado por hacer obras faraónicas, convencido de que ha sido "un acierto" optar por renovar la primera y la segunda conducción en vez de hacer una tercera.

"Hay que tener los pies en la tierra y no innovar cosas en macrocontratos", ha apuntado tras aseverar que la tercera conducción no es necesaria porque hay dos tuberías que funcionan bien ahora y que en caso de que una falle, está la otra como alternativa.

Ha reconocido que la Mancomunidad es "preconstitucional" pero ha insistido en que no hay problemas de suministro y que "no ve" ponerse ahora a hacer una tercer conducción "con una mega empresa". "No soy partidario de asumirlo", ha dicho.

"Cuando esa necesidad apremie se podría hacer pero no soy partidario de endeudar una mancomunidad con una obra que puede costar entre 60 o 70 millones de euros. Ni tenemos el dinero para hacerlo ni la capacidad ni la necesidad ahora", ha subrayado.

LA GESTIÓN EN BAJA NO SE DESCARTA

En la actualidad, la MAS asume la gestión en alta, pero también ha avanzado Salinas que no descartan tener la gestión en baja un día si así lo determinan los municipios, aunque ha matizado que siempre con personal propio ya que no es partidario de acudir a los macrocontratos con otras empresas.

Salinas ha anunciado también que la Mancomunidad ya ha informado favorablemente al informe presentado sobre consumos de agua previstos en el proyecto 'Alovera Beach' de esta localidad del Corredor.

"Nuestro informe es favorable a la construcción de la playa puesto que el consumo de agua es mínimo porque se ha reducido con respecto al previsto inicialmente en ese sector", ha señalado Salinas tras asegurar que, según han observado, va a consumir menos que lo que pueden consumir las zonas ajardinadas que había previstas en este sector con anterioridad.

El cambio climático también se ha visto reflejado en que último año hidrológico en la MAS, donde sin duda ha habido menos capacidad de ahorro de agua en sus embalses al cerrarse el año con un 30 por ciento menos de precipitaciones que en 2018.