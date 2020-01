Cambio radical en el vestido de Cristina Pedroche: de la desnudez a la coraza

La presentadora y colaboradora televisiva Cristina Pedroche sorprende cada año con su atuendo a la hora de dar las Campanadas de Nochevieja de Antena 3. En los últimos años lució vestidos que tendían más a la desnudez que a la cobertura, pero éste año ha roto esa tendencia con un modelo dorado y negro en forma de coraza.

El traje lucía como el oro en la pieza del artista Jacinto de Manuel y negro en la seda y los mitones que la acompañan a la parte rígida del vestido.

Cristina Pedroche ha presentado este año las campanadas en Antena 3 con este cambio radical. "Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad”, decía la presentadora.

Por quinto año consecutivo, ha contado con su estilista Josie como impulsor y director creativo de este proyecto. El periodista de moda explica cómo surgió la idea: “Gracias a un reportaje que realicé para Harper’s Bazaar entré en contacto con Jacinto de Manuel y con su círculo de artistas y artesanos que han hecho posible el salto cualitativo que este estilismo de Nochevieja necesitaba".

"Del protagonismo textil que ha prevalecido durante los años anteriores, hemos pasado a una colaboración artística que recrea en clave idealizada el cuerpo de Cristina Pedroche y que era crucial para seguir progresando, sorprendiendo y emocionando a su público”, dice el periodista Josie.

Jacinto de Manuel aceptó este reto en torno al mes de julio. La pieza final es resultado y evolución del primer bloque de escayola que se talló mezclándolo con moldes directos sobre el cuerpo de Cristina, "uniendo partes y medidas reales con otras idealizadas para conformar el busto de una diosa", explica el artista. Aquellos puntos donde las medidas del busto y de Cristina debían ser exactas se han llegado a tomar impresiones hasta en ocho ocasiones; aunque el proceso "más complejo, importante y de mayor duración ha sido el de tallado y modelado", llegando a llevar mas de 500 horas de trabajo junto al maestro Juan Carlos Andrés.

A continuación, "procedimos a realizar un molde de silicona y escayola para sacar una primera pieza de resina y fibra de vidrio reciclado, en donde se han realizado todas las pruebas tanto de acabado como de fijaciones o rectificaciones físicas tras las pruebas con Cristina". Finalmente se remató la pieza con la técnica tradicional de dorado con pan de oro, con ayuda del maestro Damian Rojo.

La pieza artística ha estado acompañada de un complemento textil realizado por modistas dirigidas por Josie, que han confeccionado una gargantilla de seda negra que se extiende por el frente y el trasero de la escultura a modo de tirante, sujetando una falda con cola de más de 5 metros que hace las veces de capa globo. El estilismo se remata con un par de mitones negros de 16 pulgadas y una manicura a juego con el lápiz de labios rojo que forma parte de la colección de maquillaje de Cristina Pedroche.