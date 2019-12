La Monegros Film Commission internacionaliza su trabajo en 2019

"El balance del año 2019 es muy positivo, con un total de 77 productoras atendidas por la Monegros Film Commission. A las buenas cifras de 2019 se le suman las confirmaciones de varios rodajes para enero y febrero de 2020", han señalado en una nota de prensa.

Entre los trabajos se encuentran anuncios, videoclips, cortos y escenas para largometrajes que incluyen proyectos ya publicados, y otros grabados, que se conocerán en las próximas semanas o meses.

Y es que la discreción es uno de los mayores valores de la Monegros Film Commission, que permite el trabajo de equipos de rodaje con garantías, "algo fundamental cuando se trata de grandes producciones y marcas conocidas, como las campañas internacionales de Versace y KTM, o el recientemente estrenado documental The Rise of the Synths, rodado en las Saladas de Bujaraloz y la carretera Farlete-Monegrillo".

A las clásicas localizaciones, como Jubierre (Castejón de Monegros), el Centro de Ocio y Aventura Tardienta Monegros, y las Saladas de Bujaraloz se van sumando otras, como La Gabarda, Castelflorite, Villanueva de Sijena o La Almolda, en un constante esfuerzo por diversificar los escenarios y repartir los trabajos por el territorio.

Nombres propios como la piloto Laia Sanz, Aitana Ocaña y Lola Indigo son algunos de los que han elegido el paisaje monegrino para sus videos promocionales y musicales, entre los que destacan el grupo Vetusta Morla (dirigido por Paula Ortiz) y el trabajo de Nata Moreno sobre la vida de Ara Malikian, 'Una vida entre las cuerdas', nominado a los premios Goya y Forqué como mejor documental.

También aumentan los largometrajes -'Bellezonismo', en carteleras la pasada primavera- y las series internacionales como Hanna, producción de Amazon rodada en La Almolda, y otra de carácter histórico que se rodará en breve.