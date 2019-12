Puig anuncia que impulsarà en 2020 un "gran pacte verd" per a fer front a l'emergència climàtica

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat en el seu missatge de Cap d'Any que promourà en 2020 un 'Green New Deal' valencià, un "gran Pacte Verd"que implique a tota la societat en un "acord transversal" per a fer front a l'emergència climàtica amb mesures com un Pacte pels Boscos, la Llei de Transició Energètica o l'Estratègia Valenciana per la Biodiversitat.

Així ho ha expressat el president en el seu missatge de Cap d'Any, gravat en l’aldea requenense de Casas del Río, en plena Vall del Cabriel, declarat enguany com a reserva de la biosfera per la Unesco, un escenari des del qual busca mostrar la "lleialtat dels valencians cap a la seua terra" i la necessitat d'afermar la cohesió territorial.

El 'president' ha destacat que la "sostenibilitat no és una opció", sinó una "obligació moral" i una "resposta intel·ligent" a una situació d'emergència que s'ha d'assumir "sense negacionisme" i, al mateix temps, també "sense maximalisme".

Si 2018 va suposar l'impuls del moviment feminista, 2019 serà recordat com "el de la consciència pel planeta”, un any en què les i els joves "han marcat el camí de la resposta a l'emergència climàtica", ha manifestat el Puig, que s'ha mostrat partidari de "propiciar una transició justa, que no deixe als més vulnerables com a víctimes de la defensa del planeta".

"Els 17 objectius de desenvolupament sostenible que estableixen les Nacions Unides han de ser la nostra guia, una Constitució global d'obligat compliment", ha indicat, al mateix temps que ha advocat per establir "un nou contracte social de la humanitat per la superació de les desigualtats, pel treball decent i per la biodiversitat protegida". "Ara, per a complir l'Agenda 2030, necessitem caminar junts, tots a l'una veu", ha continuat.

"No podem acceptar que es deterioren l'aigua i la fauna de l'Albufera; no podem consentir la pèrdua de diversitat submarina a l'illa de Tabarca; no podem tolerar que el dèficit hídric amenace la flora del Penyagolosa, propietat dels valencians des de fa un any", ha emfatitzat Puig, qui ha recordat els "dolorosos" moments viscuts amb les inundacions patides el mes de setembre passat al Baix Segura.

Al seu judici, "aquesta transformació social ha començat i ha de ser imparable", especialment quan la Comunitat Valenciana "es troba en la zona zero del canvi climàtic, just en el cor del Mediterrani, on hi ha més risc d'inundacions, sequeres o onades de calor", ha advertit.

Cimera de territoris perifèrics en el primer trimestre de 2020

Ximo Puig ha volgut acomiadar l'any des d'una de les seues "perifèries" de la Comunitat Valenciana i allí ha al·ludit a la necessitat de cohesionar el territori, també des del punt de vista social, respectant les singularitats de cada comarca i, per tant, "sense uniformitzacions que empobreixen, sense prejudicis, sense centralismes".

"Si els valencians no volem ser discriminats en el conjunt d'Espanya, no podem permetre que cap territori de la Comunitat Valenciana se senta agraviat", ha indicat.

En aquest sentit ha anunciat que convocarà, en el primer trimestre de l'any, una cimera de territoris perifèrics que reunisca representants de les 15 comarques i els 62 municipis valencians amb frontera amb comunitats veïnes.

"Són els llocs més allunyats del Palau de la Generalitat, molts d'ells afectats pel despoblament, com aquesta aldea de Casas del Río, de 25 habitants, i vull escoltar les seues reivindicacions i millorar la nostra cohesió", ha explicat el president, que ha al·ludit també a la "fita històrica" que representa per a aqueixa cohesió l'alliberament de l'AP-7 entre Alacant i Tarragona després de mig segle de peatge.

Reivindicació d’un finançament just

El president s'ha referit a més a la necessitat de reforçar també la cohesió a Espanya. "S'ha parlat massa de Catalunya en els últims anys", ha apuntat, i "és hora que Espanya afronte tots els reptes que té per a fer més viable un projecte comú. I ho ha de fer des del respecte a la diversitat. Des de la defensa de la igualtat", ha defensat. I en aquests dies que s'espera la conformació d'un Govern, ha apuntat, "necessitem i exigim un nou Govern que atenga totes les problemàtiques territorials sense privilegis i sense discriminacions", ha subratllat Puig.

Per al cap del Consell, la Comunitat "porta massa anys sense trobar resposta a allò que li és fonamental: un finançament just". "És senzill: només demanem igualtat i justícia, amb lleialtat, amb fermesa, amb sentit de la història", ha assenyalat.

El president ha fixat, d'altra banda, com a prioritats per a 2020 la creació de llocs de treball i l'aprofundiment en la justícia social, "amb una sanitat pública eficient i moderna, una educació en valors i innovadora i uns serveis socials inclusius i garantia d'humanitat".

Lluita conta la violència de gènere

Puig ha al·ludit també a la necessitat de combatre la violència de gènere. "131 dones valencianes assassinades des de 2003 i més de 84.000 valencianes vigilades pels cossos policials són xifres intolerables", ha remarcat el president. "Aqueix és hui el principal problema de la societat i tots i totes hem de contribuir a solucionar-lo: sense mirar cap a un altre costat, sense vacil·lacions, excloent als relativistes i la seua indignitat moral", ha manifestat.

Per a concloure, Ximo Puig ha animat als valencians i valencianes a cuidar de "la nostra terra, cuidem de la nostra gent. Amb humilitat. Amb afecte. Amb passió. Que l'any que comença els ajude en el seu lliure projecte de vida. A vostés i a les seues famílies. Bon Nadal, i molta sort per al 2020".