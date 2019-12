Kendall Jenner ya es la mujer mejor pagada de Instagram (por delante de sus hermanas Kylie y Kim Kardashian)

Si el Keeping Up with the Kardashians, el reality que protagoniza junto a toda su familia, fuese una serie al estilo de Yo, Claudio o Juego de Tronos, ahora mismo el trono lo ocuparía Kendall Jenner, que es, por méritos propios, la mujer mejor pagada de Instagram.

La empresaria es influencer de los pies a la cabeza y, más allá de su labor profesional, está al tanto de todas las marcas, productos o incluso experiencias como viajes, cenas o spas para no fallar en ningún momento a la hora o no de recomendarlo.

Porque se paga realmente bien que su mensaje llegue a los 120 millones de seguidores que tiene en el mundo. Y esa rentabilidad, que proviene sobre todo de lo que sembraron antes sus hermanas mayores, especialmente Kim Kardashian, es una de sus principales fuentes de ingresos.

Kendall Jenner, con este nombramiento del que ha informado el portal Buzz Bingo, se convierte, a sus 24 años, en una de las mujeres más poderosas del planeta, habida cuenta de que ya el año pasado fue auspiciada al número 1 de la lista Forbes de las modelos mejor pagadas del mundo.

En este año que acaba, han sido casi 16 millones de dólares (alrededor de 14,2 millones de euros) los que se ha embolsado por sus colaboraciones publicitarias en Instagram, que han sido alrededor de 26.

Es decir, que Kendall Jenner gana casi 550.000 euros por postear en la red social una imagen de ella promocionando un producto de marcas como H&M, Calvin Klein o Proactiv. En términos generales, solo ha sido superada por dos futbolistas, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que han ganado 47,8 y 23,3 millones respectivamente.

Aunque en comparación de anuncio/ganancia sus hermanas obtienen más beneficios, lo cierto es que no se prodigan tanto, de ahí que haya sido ella la que esté más arriba en el ranquin.

Su hermana menor, Kylie, ha ganado con únicamente tres publicaciones 3,4 millones de euros, mientras que Khloé Kardashian hizo dos posts patrocinados y se llevó algo más de medio millón de dólares por cada uno de ellos. Kim Kardashian, por su parte, ya no está interesada en estos formatos y no aparece en la lista.