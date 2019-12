Toñi Moreno apuesta por una habitación de inspiración flamenca para recibir a Lola

Para Toñi Moreno estas van a ser sus últimas navidades sin tener a Lola a su lado. Poco más de un mes falta para que la presentadora vea, por fin, la cara de la bebé que espera con tantísima ilusión, pues, tal y como ha reconocido en más de una ocasión, "es una niña muy deseada". Así, esta mamá primeriza no ha dado puntada sin hilo y ya tiene, prácticamente, todo listo para la llegada de la pequeña, incluida la habitación. Eso sí, no es un cuarto cualquiera, sino uno de inspiración flamenca que, desde luego, no deja lugar a dudas del origen de la presentadora y, también, del de su futura hija.

Sanlúcar de Barrameda, en casa

Toñi Moreno ha colgado en Instagram un vídeo del proceso decorativo del cuarto de la pequeña Lola y su particular selección para el papel de las paredes no ha dejado indiferente a nadie. Sobre un fondo pálido de lunares, ha levantado la portada de la feria de su municipio natal, Sanlúcar de Barrameda, dando un toque flamenco muy especial al cuarto de la pequeña.

"Que preciosidad de trabajo ha hecho The Singular Bay con la habitación de mi niña. De sus propuestas de diseño, esta con la portada de la feria de Sanlúcar dibujada a mano ha sido mi favorita. Grandes profesionales: desde el diseño hasta la instalación, con un trabajo totalmente exclusivo y a medida de los gustos. ¡¡¡Me flipa!!! ¡¡¡Gracias!!!", ha escrito en su cuenta.

En pocas horas, Moreno ha recibido más de 45.000 likes y numerosos comentarios de apoyo, casi 1.000, entre los que han destacado los de periodistas de la talla de Carme Chaparro o de celebrities como la cantante Natalia, el maestro Joao.

Embarazo de riesgo

La presentadora ha vivido este año turbulentos cambios profesionales que, finalmente, le han recompensado con buenos índices de audiencia y la simpatía de gran parte de los espectadores. Así, dejó de conducir Viva la vida para lanzarse al programa de búsqueda del amor Mujeres, hombres y viceversa, ahora en manos de Nagore Robles hasta que se reincorpore de la baja por embarazo de riesgo. Algo similar ha ocurrido con su espacio en Telemadrid con Aquellos maravillosos años, presentado desde hace semanas por Terelu Campos, quien tampoco ha vivido el año más fácil de su carrera laboral.