El pleno de investidura de Pedro Sánchez se realizará los días 4, 5 y 7 de enero

El debate de investidura se celebrará los próximos días 4, 5 y 7 de enero, tal y como ha comunicado la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, este martes.

La convocatoria se formalizará el próximo dos de enero, cuando ERC va a celebrar a las 17.00 horas el Consell Nacional del partido en el que previsiblemente abalarán la abstención del partido a la investidura del líder del PSOE como presidente del Gobierno.

Tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, el PSOE trabajó desde el inicio para que su secretario General fuera investido presidente antes de Navidad, después habló de finales de año, y la última fecha que barajó fue antes del día de Reyes.

Finalmente, la presidenta de la Cámara Baja, que es quien tiene la facultad de convocar los plenos de investidura previa consulta del candidato, ha decidido que la sesión tenga lugar los días 4, 5 y, "en su caso", 7 de enero —se prevé que Sánchez no consiga en la 'primera vuelta' la mayoría absoluta necesaria fijada en 176 votos—.

"Llevamos más de diez meses en funciones, España no se puede permitir estar en esta situación de provisionalidad. Algunos prefieren, cuando no pueden gobernar, que no gobierne nadie y eso es una irresponsabilidad" ha manifestado el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos a los periodistas en Valencia, donde ha visitado el tramo de la AP-7 que a partir de este miércoles será gratuita.

Preguntado por las fechas para el pleno de investidura para este fin de semana, Ábalos ha dicho que "los políticos tenemos la responsabilidad de trabajar si hace falta un sábado y un domingo. El que quiera vacaciones, ya sabe que puede dedicarse a otra cosa".

3 de enero: Comisión Ejecutiva Federal del PSOE

El Partido Socialista ha convocado para el viernes 3 de enero a su Comisión Ejecutiva Federal para informar y ratificar el acuerdo con ERC de cara a la investidura, según han informado a Efe fuentes socialistas.

La reunión de los socialistas tendrá lugar el día después de que ERC celebre su Consell Nacional que deberá dar el visto bueno a la abstención de los 13 diputados de la formación republicana a la investidura de Pedro Sánchez.