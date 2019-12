Macaulay Culkin reaparece con su nueva novia y con una horrible manicura

Que en pleno siglo XXI un hombre decida pintarse las uñas pues no es noticia, pero que lo haga una celebrity y, para más inri, lo haga muy mal, es de juzgado de guardia. El protagonista es, además, el ídem de uno de los clásicos navideños por excelencia,Macaulay Culkin, que aprovechó la ocasión para presumir de novia.

Ella es Brenda Song, de 31 años, con quien lleva saliendo desde 2017. Se trata de una ex chica Disney que se hizo famosa al interpretar a London Tipton, una de las coprotagonistas (y alter ego de Paris Hilton) de Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody, la serie de Disney Channel.

Ambos fueron a animar a su equipo, Los Angeles Rams, en un partido de los Playoffs de NFL (la Liga Nacional de Fútbol Americano) en el estadio Los Ángeles Memorial de la ciudad californiana mientras, como se hace en casi cualquier partido de casi cualquier deporte en Estados Unidos, bebían y comían.

Culkin y su novia se sentaron en primera fila en la zona VIP y fue cuando saltó a la vista, agarrando su vaso, que el actor, de 39 años, llevaba las uñas pintadas de aquella manera, como si se hubiese hecho la manicura hace semanas y las hubiese descuidado por completo.

El actor Macaulay Culkin GTRES

El esmalte, que da la sensación de que en algún momento fue rojo, estaba totalmente desconchado y apenas quedaban restos que daban una sensación totalmente contraria a la originalmente buscada.

Un 'qué dirán' que, por lo visto, le importa bastante poco a la pareja, que tienen como pasado en común el haber sido estrellas infantiles, pero mientras que Song sigue metida en la industria cinematográfica, Culkin hace tiempo que se retiró del cine.

Y eso que, en 2020, se cumplirán 30 años del estreno de Solo en casa, el éxito mundial con el que se dio a conocer y en el que interpretaba a Kevin McCallister, el hijo al que una familia numerosa se olvidaba en su viaje a Francia en las vacaciones navideñas.

En la nueva serie de Netflix The Movies That Made Us ("Las películas que nos hicieron", en español) hay un capítulo dedicado a cómo se fraguó dicha cinta, la historia detrás de su rotundo e inesperado éxito, con entrevistas a todos los implicados... menos Macaulay Culkin.