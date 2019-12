El servei 'Orienta' d'assessorament a persones LGTBI presta 1.217 atencions entre agost i novembre

El nou servei especialitzat 'Orienta', impulsat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a oferir atenció i assessorament al col·lectiu LGTBI, ha prestat, des de la seua posada en marxa el passat mes d’agost i fins a novembre d’enguany, un total de 1.217 atencions a través de les seues tres oficines situades a València, Castelló i Alacant.

Aquest servei es presta tant de manera presencial com per telèfon i correu electrònic, i està dirigit principalment a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, així com als seus familiars i persones del seu voltant que requerisquen d'una atenció específica adequada a les seues necessitats.

Per a això, les oficines compten amb professionals multidisciplinaris amb experiència en la realitat LGTBI, que també ofereixen informació i assessorament a professionals i administracions públiques que ho requerisquen.

El director general d'Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha destacat el bon acolliment que ha tingut aquest servei, que "ve a cobrir la necessitat d'aquest col·lectiu de comptar amb una cara de l'Administració a la qual dirigir-se, que els done una resposta especialitzada i professional a les diferents necessitats socials que puguen tindre".

El servei consisteix en una atenció integral que inclou atenció, informació i orientació tant directa com per telèfon, a través del número gratuït 900 10 10 15, o per correu electrònic. Algunes de les prestacions gratuïtes que s'ofereixen són assessorament psicològic, tant individual, en parella o en grup i itineraris especialitzats d'atenció social, incloent acompanyament personalitzat.

A més, proporciona suport legal, orientació laboral i educativa; atenció a la infància i l'adolescència, així com a les seues famílies; assessorament a persones migrants LGTBI; atenció i ajuda a víctimes de discriminació i delictes d'odi per LGTBIfòbia, així com a les víctimes de violència intragènere, és a dir, en parelles del mateix gènere.

Les oficines, situades a les ciutats de València, Alacant i Castelló, compten amb un total de 23 treballadors i treballadores especialitzats en l'atenció al col·lectiu LGTBI.

Sis de cada deu atencions dels serveis d'Orienta són demandades per persones residents a les ciutats de València, Castelló i Alacant. És a dir, quatre de cada deu provenen d'altres municipis. Per a donar un servei més pròxim està previst un estudi sobre la demanda per a la posada en marxa d'oficines de caràcter itinerant.

Perfil de les persones usuàries

El director general d'Igualtat en la Diversitat ha apuntat que les primeres dades recaptades des de les diferents oficines porta a concloure que la majoria de les persones que s'acosten a Orienta solen tindre entre 18 i 40 anys (aproximadament la meitat), són homes cisexuals (quatre de cada deu), gais (un terç) i són de nacionalitat espanyola (dos terços).

No obstant això, destaca l'elevat percentatge d'atencions que es fan a persones trans (un terç del total), així com a persones d'origen estranger (una de cada quatre), la qual cosa demostra que són dos dels col·lectius més vulnerables a la discriminació i que requereixen d'una major atenció.

A la població de persones migrants se l'assessora, en la majoria dels casos, per a obtindre una residència legal a Espanya, i en alguns dels casos són sol·licitants d'asil que, després de fugir del país d'origen per la seua orientació sexual o identitat de gènere i rebre amenaces, es troben en uns llimbs jurídics.

En l'àmbit de la infància i l'adolescència, la majoria de les consultes estan relacionades amb persones menors d'edat trans o amb famílies amb xiquets o xiquetes lesbianes, gais o bisexuals, i en la majoria dels casos coincideix el temor al rebuig, a l'assetjament o al fracàs escolar.

Serveis província de València

L'oficina Orienta València ha comptabilitzat entre agost i novembre un total de 789 atencions, la qual cosa suposa quasi dos terços del total.

Quant a les prestacions que s'ofereixen, tres de cada deu són d'assessorament psicològic, i destaquen també les relacionades específicament amb la realitat trans, que suposen dues de cada deu. De fet, el mes de novembre es va posar en marxa un grup d'ajuda mútua trans al qual acudeixen onze persones.

El director general també destaca les atencions realitzades a persones trans menors d'edat a la província de València, en les quals "es detecten barreres en la comunicació amb les seues famílies referents al tracte de la identitat sentida", i moltes d'elles "mostren un alleujament significatiu després de la primera atenció".

Serveis província d'Alacant

Orienta Alacant ha realitzat un total de 277 atencions en els primers quatre mesos de funcionament. A més, destaca també la posada en marxa d'un grup d'ajuda mútua per a persones trans, amb l'objectiu d’"acompanyar a les persones trans en el seu procés de transició", alhora que se'ls proporciona "un espai segur per a la seua expressió emocional" i se'ls dóna suport "en la presa de decisions sobre la mena de transició social i física que desitgen realitzar", ha indicat de Lamo.

El perfil de les persones usuàries d'aquest grup correspon a un home trans, d'edat compresa entre 17-30 anys, de nacionalitat espanyola, en cerca activa d'ocupació i en tràmits d'iniciar el procés hormonal i a més, la majoria compten amb suport familiar.

Serveis província de Castelló

Orienta Castelló ha realitzat un total de 151 intervencions entre agost i novembre. Entre les activitats, destaca la posada en marxa d'un grup d'ajuda mútua compost per 10 homes homosexuals i bisexuals migrants, entre 22 i 45 anys, que han patit algun tipus de discriminació al seu país d'origen amb major o menor nivell homofòbia interioritzada, ha explicat de Lamo.

Els objectius d'aquest grup són treballar la regulació emocional i l'entrenament en les habilitats socials, per al que se'ls ajuda a construir una xarxa de suport, treballant àrees com a habilitats socials, activitats agradables i característiques culturals del seu entorn, entre altres.