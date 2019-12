La Generalitat tramita 68 peticions per a celebracions de la Nit de Cap d'Any

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha tramitat un total de 68 peticions per a la realització de cotillons, festes i celebracions de Nit de cap d'any en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, a través de l'Agència, té competències per a ordenar, regular, tramitar i autoritzar espectacles extraordinaris en establiments públics, així com rebre les declaracions responsables dels locals que celebraran aquest tipus de festa.

La Llei d'Espectacles diferencia entre les sol·licituds que tramita la Generalitat i les que són de competència municipal, com poden ser aquelles que se celebren a l'aire lliure en places i solars de desenes de municipis valencians.

De les 68 peticions sol·licitades per a enguany, 9 han requerit autorització administrativa en implicar un increment de risc sobre les condicions inicials del local en aspectes com l'aforament, instal·lacions d'escenaris o embulls o modificació de les condicions tècniques. Les 59 restants són objecte tan sols de declaració responsable en realitzar-se en el mateix recinte on s'efectua l'activitat ordinària del local sense que això supose un increment de risc afegit.

Distribució per províncies

La distribució per províncies és la següent: a la província d'Alacant s'han tramitat 21 sol·licituds, totes declaracions responsables; a la província de Castelló la xifra ascendeix a 26 sol·licituds, de les quals 6 són sol·licituds d'autorització i 20 declaracions responsables; finalment, a la província de València s'han vist 18 sol·licituds: 3 sol·licituds d'autorització i 16 declaracions responsables.

El 86'8% de les peticions corresponen a declaracions responsables. La resta, a les 9 autoritzacions. A la ciutat de València s'han autoritzat les peticions previstes en l'edifici Veles e Vents, amb un aforament de 1.390 persones, i Marina Beach, amb un aforament de 1.990 persones. La petició de la festa en el Velòdrom Luis Puig no s'ha autoritzat en presentar-se fora de termini.

Pel que fa a Castelló s'han autoritzat les sis sol·licituds: dos a Orpesa (Marina d'Or) i altres dues en dos restaurants de Castelló de la Plana, una a Alcalà de Xivert i una altra a Segorbe.

En total són 29 els municipis on se situen els establiments que han sol·licitat autorització per a la celebració de festes o cotilloes el dia de Nit de cap d'any. D'ells, 11 pertanyen a la província d'Alacant, 9 a la de Castelló i altres 9 a la de València.

Coordinació entre administracions

Amb un mes d'antelació, l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències envia una circular als Ajuntaments per a informar-los de les condicions i requisits que han de complir-se en el seu municipi a l'hora d'organitzar celebracions extraordinàries per Nadal, Cap d'any o Reis.

Segons ha explicat el secretari autonòmic d'Interior, José María Ángel Batalla, "les tasques de coordinació entre l'administració local i l'autonòmica són essencials perquè la Nit de cap d'any transcórrega amb total normalitat".

Per a això, segons el també màxim responsable de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències "s'instrueix als consistoris perquè col·laboren en el control d'aquesta mena d'esdeveniments, se'ls facilita el llistat dels establiments amb permís i s'informa de la funció inspectora que ha de dur-se a terme".

A més, la Conselleria de Justícia i Interior també ha posat en marxa un dispositiu especial de la Policia de la Generalitat per a comprovar el compliment de les condicions dels locals autoritzats i els que han sigut objecte de denegació de la sol·licitud. Els agents de la Unitat Adscrita també es desplegaran per a detectar festes no autoritzades o sense llicència, verificar aforaments, comprovar horaris i impedir la venda d'alcohol a menors.

Totes aquestes tasques, segons el secretari autonòmic d'Interior, "es realitzen de la mà de la Delegació de Govern per a actuar en coordinació amb les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat", ha conclòs.