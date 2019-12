Lorena, en 'First dates': "Llevo tatuados un váter y una barra de chóped"

Segundas partes nunca fueron buenas, o eso dicen... Pero Lorena y Jonathan no se dejaron guiar por esta frase hecha y volvieron este lunes a First dates para intentar buscar el amor.

El castellonense fue el primero en llegar y afirmó que "la chica que me tocó en el anterior programa me gustó menos como persona que físicamente". El youtuber añadió que "tras la cita me criticaron mucho en redes".

Su cita fue Lorena, que en su anterior experiencia en First dates sorprendió al chico con el que citaron y a los espectadores reconociendo que "me hice conocida en Instagram por querer limpiarme el culo con la coleta".

En esta ocasión, la madrileña señaló que "desde mi última visita al programa tuve una relación a distancia, pero el tío desapareció y ya no he querido tener nada con nadie porque me dolió bastante".

"Ahora soy youtuber, algo que no me esperaba. Te ganas tu dinerillo que te da para comprarte tus focos, tus cosas, tus necesidades... pero no da para vivir", comentó.

Durante la cena, ambos coincidieron en su profesión: "Subo vídeos de lo que me da la gana", señaló Lorena, mientras que Jonathan le contó que "yo hago vídeos de risa". Además, el castellonense le preguntó a la madrileña por los tatuajes, a lo que esta contestó que en el brazo "llevo una barra de chóped con un peto, se llama chopeto, y es un dibujo que hacía un montón en Bachillerato".

Lorena y Jonathan, en 'First dates'. MEDIASET

"También tengo un váter", dijo Lorena. Entonces Jonathan exclamó: "¡Qué me estás contando! ¿Un váter? Por favor, la cuenta", provocando las risas de la joven.

Al final, la madrileña sí que quiso volver a ver a Jonathan porque "me ha parecido muy gracioso y me ha caído muy bien". Por su parte, el castellonense afirmó que sí volvería a quedar, pero "con el fin de conocernos un poquito más".