Consultar el horóscopo de hoy: martes 31 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 31 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ojo con esa sinceridad tan tuya en la que sueltas lo primero que te viene a la cabeza. Debes protegerte más, ya que no todo el mundo es tan claro y transparente cono tu. Por la noche vas a relajarte y a sonreír porque alguien te demuestra lo mucho que te aprecia.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?

Tauro

No te apetece mucho participar de una fiesta y prefieres estar a tu aire, lo que puede traer algún pequeño roce con la pareja. Tendrás que compensarla de alguna forma y dejarte llevar sin protestar mucho. Después podrás hacer algo más acorde con tus gustos.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?

Géminis

A veces no te gustan las estrategias que ves a tu alrededor, especialmente en el trabajo. Pero no debes olvidar que es importante “venderse” bien. Mejora tu imagen, porque eso también contará a tu favor a la hora de que alguien te elija para un trabajo o una misión.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?

Cáncer

Terminas el año con la sensación de que has hecho muchas cosas importantes en tu vida y eso es bastante cierto. El recuento es positivo, así que debes de estar muy contento y esperanzado porque has abierto camino para algo importante.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?

Leo

Hoy notarás que nada puede ser lo mismo siempre, pero eso no es negativo si sabes ver la parte más positiva que tiene. La vida es un cambio constante y esa evolución puede suponer gran sabiduría que ahora puedes aprovechar a tu favor.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?

Virgo

Los temas afectivos te absorben porque suponen algo nuevo en tu vida y estás experimentado sensaciones muy diversas. Tendrás que ir poco a poco porque ese descubrimiento es lo más intenso que te ha pasado hasta ahora. Pero tiene sus riesgos.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?

Libra

Mejora mucho la comunicación con los hijos, si tienes, o con alguien de la familia aunque estarás muy pendiente de lo que hagan hoy y te preocuparás por ellos. Procura que no sea en exceso. Suelta amarras y no te conviertas en alguien absorbente.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?

Escorpio

Puede que hoy tengas un pequeño contratiempo y te sientas defraudado o defraudada por una persona en la que habías puesto tu confianza o esperabas más de ella. No dejes que esto te arruine la noche porque a pesar de ello puedes pasártelo muy bien.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?

Sagitario

No te extrañe que hoy vivas una situación nueva a la que te costará adaptarte, pero tendrás que aprender a sacarle el mejor partido, sobre todo si es en el plano personal. Lo conseguirás si te empeñas y no te dejas llevar por el pesimismo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?

Capricornio

Quizá has preparado algo con mucho amor para despedir el año con tu pareja de una manera especial. No habrá nada que lo estropee, así que disfrutarás mucho de todos esos momentos mágicos. Será algo que no olvidarás fácilmente.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?

Acuario

Te sientes cansado del trabajo en esta etapa final del año. Pero si tienes un negocio, no tendrás más remedio que hacer frente a una sobrecarga más. Tómatelo con calma e intenta divertirte con ello todo lo posible, incluso si eso supone un doble esfuerzo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?

Piscis

Hoy se presentará la ocasión de dejar todas las penas de lado y divertirte a lo grande. No te importe cometer alguna pequeña locura porque te sentirás a pleno rendimiento físico y mental. Déjate llevar por lo que vaya sucediendo, sin dar vueltas a la cabeza.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?