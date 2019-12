ERC da por cerrada la negociación pero no anunciará hasta el 2 de enero su abstención a la investidura de Sánchez

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este lunes que convocarán el jueves 2 de enero a las 17.00 horas el Consell Nacional del partido, el órgano que deberá avalar una abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del partido, ha dado por cerrada la negociación con el PSOE y ha asegurado que han acordado con los socialistas establecer una mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno para buscar una solución al conflicto catalán: "No es una mesa de ERC, es la mesa del Govern de Catalunya, la mesa de país donde se puedan llevar todos los grandes consensos del país".

Vilalta ha defendido que tras este acuerdo ha llegado el momento de que la militancia de ERC "valide o no este acuerdo", y ha rechazado valorar si es posible la investidura de Sánchez antes del día de Reyes porque la convocatoria del pleno del Congreso no depende de los republicanos.

JxCat se reafirma en el no

JxCat ha criticado en cambio el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos (UP) porque es "más de lo mismo" y no presagia "nada bueno" para Cataluña, por lo que se ha reafirmado en su voto contrario a la investidura de Pedro Sánchez.

A través de Twitter, el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, han criticado el acuerdo programático para un gobierno de coalición que han presentado este lunes en Madrid los líderes de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente.

Em sembla que l'acord PSOE-UP havia aixecat expectatives pel damunt de les seves possibilitats. Llegint el que han pactat sobre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, no veig la diferència entre el futur govern de coalició i un del PSOE en solitari. — Carles Puigdemont (@KRLS) December 30, 2019

Un futuro gobierno que, para que se pueda llegar formar, requiere de la abstención en la investidura de ERC, los socios de JxCat en el Govern. Puigdemont ha considerado que este acuerdo PSOE-UP había "levantado expectativas por encima de sus posibilidades". Tras leer el documento programático del futuro gobierno, Puigdemont ha afirmado que, en cuanto al conflicto catalán, no ve "la diferencia entre el futuro gobierno de coalición y uno del PSOE en solitario".

Por su parte, Borràs ha subrayado que el objetivo de JxCat, cuyos votos no son relevantes para la investidura, no es garantizar "una España fuerte y cohesionada". La diputada ha remarcado que, para Cataluña, este acuerdo es "más de lo mismo" y, además, "no presagia nada de bueno", por lo que ha subrayado que van a mantenerse en el rechazo a Sánchez: "¡No es no!", ha escrito.