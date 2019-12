Los grupos que apoyan al Gobierno defienden que el presupuesto en economía prioriza el empleo y captar inversión

Durante el pleno de debate y votación de los presupuestos 2020, los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno han presentado sus cuentas en las secciones de Economía, Planificación y Empleo; Vicepresidencia, Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial; Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Presidencia y Hacienda y Administración Pública.

En estas secciones, distintos diputados de PSOE, Podemos-Equo, CHA y PAR han hablado del apoyo a la competitividad de la industria, que recibe 4,8 millones de euros, y el impulso a las energías renovables, con 7,4 millones. Se destinan 4,4 millones a los planes alternativos para las comarcas mineras, y 5,5 para infraestructuras, promociones y apoyo al sector del Turismo. El Plan Moves, que se dedica a la movilidad eficiente y sostenible, llegará a 1,2 millones.

En la mejora y seguridad de las carreteras se invierten 34,6 millones, el Fondo de Cohesión Territorial crece hasta los 3 millones y las políticas de vivienda asumen 17 millones para ayudas al alquiler y rehabilitación.

La Plataforma del Emprendimiento en Aragón contempla 150.000 euros para licitar el contrato y la convocatoria de apoyo I+D vehículo eléctrico 3,1 millones de euros. Además, el presupuesto del INAEM llega a los 117 millones. La cuantía destinada a agroalimentación y medio ambiente alcanza los 795,22 millones.

El Fondo de Cooperación Municipal se consolida tras duplicarse durante la anterior legislatura, 20,9 millones, y las transferencias a Administraciones Comarcales, 66,3 millones, así como con los convenios con Huesca, 600.000 euros y Teruel, 305.000 euros. Además, figuran 344.073 euros para los terrenos de ampliación del cuartel Sancho Ramírez, de Huesca. El Instituto de la Mujer (IAM), dispondrá de 6,2 millones que servirán, entre otros fines, para la lucha contra la violencia de género.

RALENTIZACIÓN

La parlamentaria socialista, Beatriz Sánchez, ha reconocido que existe una ralentización de la economía, pero que no va a ser "tan fuerte" como en un principio se preveía, además, "no va a haber una parada de la economía ni mucho menos". De hecho, ha asegurado que si la tensión comercial se relaja habrá un mayor crecimiento. En este punto ha incidido en tres prioridades que tienen las cuentas en este ámbito: Empleo, estímulos económicos y captación de inversiones.

El diputado del PSOE, Óscar Galeano, se ha defendido de las acusaciones de la oposición de aplicar "rodillo" diciendo que "no tiene carné de conducir apisonadora", mientras que el socialista Darío Villagrasa ha insistido en que el Gobierno trabaja para que "cualquier aragonés tenga las mimas oportunidades y derechos".

La diputada de CHA, Carmen Martínez Romances, ha sido la encargada de defender las cuentas de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, destacando las inversiones en este ámbito y apostando por la continuidad de los proyectos de la anterior legislatura.

El parlamentario del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha apostillado que el presupuesto podría ser "mucho mejor", pero "hay unas limitaciones presupuestarias", al tiempo que ha elogiado el trabajo realizado por el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

CLARA DESACELERACIÓN

El diputado del PP, Javier Campoy, ha alertado de que los presupuestos se presentan "en un contexto económico de clara y lamentable desaceleración económica debido al bloqueo instaurado en España, sin medidas para luchar contra el actual contexto económico". Por ello, ha urgido a buscar soluciones que atenúen "esta pérdida de dinamismo".

La también diputada del PP, Mar Vaquero, ha considerado que estos presupuestos solo pretenden "aparentar que -los partidos que conforman al Gobierno_ son una piña y garantizar la supervivencia de tres partidos que agonizan", por lo que las cuentas "no van a ser útiles para los ciudadanos", ha vaticinado.

La parlamentaria del PP, Ana Cristina Sainz, ha agregado que el proyecto de presupuestos nace "totalmente viciado" y que, a final de año, el Gobierno tendrá que recortar y decidir "a quién afectan con su recorte". Además, ha recordado a los grupos que apoyan al Ejecutivo que "el parlamento es un foro de debate político no un lugar donde aplicar el rodillo".

Por su parte, el 'popular' Joaquín Juste ha pedido que el Departamento de Vertebración del Territorio no pague "los platos rotos" del Gobierno. "Cada vez invierten menos en infraestructuras y patrimonio", les ha afeado.

Sebastián Contín (PP) ha puesto el foco en que los fondos destinados a Industria han caído "un 15 por ciento" respecto a los de 2018. Por ello, le ha pedido al consejero del ramo, Arturo Aliaga, que recorte "en clientelismo" y que no perjudique a los aragoneses.

ECONOMÍA, "DE LAS MÁS ENDEBLES"

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha considerado que la sección de economía es una de "las más endebles" del presupuesto teniendo en cuenta "los retos de 2020", ya que el escenario es "complicado". Así, ha apuntado que el Gobierno se va a encontrar "con grandes retos", ya que se observa "una ralentización económica".

No obstante, Saz ha aclarado que Cs va a votar que sí a las secciones de Presidencia y Vicepresidencia, pero se trata de "un sí a la institución", aunque el diputado de la formación naranja, Carlos Ortas, ha calificado de "desilusionantes" estos presupuestos.

El parlamentario de Cs, Ramiro Domínguez, ha tildado de "desastroso" el presupuesto del "campo aragonés" y ha criticado que el PAR no haya aprobado ninguna de las enmiendas de su grupo: "Han puesto a la zorra a cuidar a las gallinas", ha aseverado.

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Por su parte, la diputada de Vox, Marta Fernández, ha pedido que los sindicatos y las organizaciones empresariales se mantengan "por sus propios medios", ya que si no lo hacen "no podrán decir que son independientes". Mientras, el parlamentario de la formación verde, Santiago Morón, ha lamentado que el presupuesto de Agricultura no se haya incrementado.

El parlamentario de Grupo Mixto-IU, Álvaro Sanz, ha observado que en la sección de Economía, Planificación y Empleo no ha visto cumplidos los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura del presidente de Aragón, Javier Lambán.

Por ello ha pedido un compromiso "claro" en aspectos como la implantación de un modelo económico social. También ha reclamado avances en la Ley de salud y seguridad laboral y en el impulso de médicos centinelas. En lo que se refiere a la sección de Industria, ha puesto de manifiesto su preocupación por la situación de las comarcas mineras ante el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel).