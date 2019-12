Unides Podem defèn que el "major gasto" en el Compte General és "en benefici de la ciutadania" i no "perquè sí"

Així ho ha indicat als mitjans després que aquest dilluns el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haja entregat l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici 2018 al president de Les Corts, Enric Morera.

En l'informe, la Sindicatura crida l'atenció "per l'augment del dèficit respecte a l'exercici anterior" i assenyala que aquesta circumstància "trenca la tendència dels tres últims anys", en els quals "ha estat reduint-se". Igualment, indica que no s'han trobat situacions "en les quals puguen concórrer les característiques de la responsabilitat comptable".

Sobre este tema, la diputada d'Unides Podem ha assenyalat que el seu grup parlamentari "celebra" que la Sindicatura "haja fet algunes declaracions respecta al tema" de l'augment del gasto: "Clar que hi ha major gasto perquè s'estan fent coses en benefici de la ciutadania valenciana, no significa gasto perquè sí, és per millorar la vida de les persones".

Preguntada sobre els 1.325 milions inclosos en els pressupostos de manera "reivindicativa" per l'infrafinançament i que la Sindicatura haja aconsellat incloure solament la previsió d'ingressos que "de manera raonable" s'espera obtindre de l'Estat, la diputada ha assenyalat que Unides Podem estudiarà "amb deteniment" l'informe i "més endavant" podrà "expressar els seus dubtes i decisions" respecte a aquesta partida.

A més, ha valorat que l'entrega de la fiscalització és "bon senyal de la transparència i bon fer de la Sindicatura".