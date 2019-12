Compromís defèn "l'esforç de control de gasto" en el Compte General i recalca: "No retallarem drets"

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans després que aquest dilluns el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haja entregat l'informe al president dels Corts, Enric Morera. En ell, la Sindicatura crida l'atenció "per l'augment del dèficit respecte a l'exercici anterior" i assenyala que aquesta circumstància "trenca la tendència dels tres últims anys", en els quals "ha estat reduint-se". Igualment, indica que no s'han trobat situacions "en les quals puguen concórrer les característiques de la responsabilitat comptable".

La dirigent de la coalició valenciana ha reconegut que "és veritat" que el dèficit "ha pujat una mica en termes absoluts, però és el segon any consecutiu que es reduïx com a percentatge del PIB". En aquest sentit, ha posat en valor que "s'està fent un esforç de racionalització i control del gasto malgrat la situació que patim de falta de finançament". Una qüestió que aspiren al fet que "enguany es resolga", ha agregat.

Sobre els 1.325 milions inclosos en els pressupostos de manera "reivindicativa" per l'infrafinançament -després que la Sindicatura haja aconsellat incloure solament la previsió d'ingressos que "de manera raonable" s'espera obtindre de l'Estat-, Graciela Ferrer ha defès que "sempre ha estat meridianament clar i transparent que és una partida pressupostària reivindicativa" perquè el Consell vol "garantir els drets dels ciutadans igual que en la resta de l'estat espanyol".

En aquest sentit, ha defès que s'està "arribant a poc a poc al gasto mitjà igual que la resta de l'Estat", però amb "molt menys diners" del que "pertocaria". "Nosaltres no retallarem drets que són fonamentals per a la qualitat de vida de les persones".

En aquesta mateixa línia, la dirigent de Compromís ha remarcat que "evidentment" el que fa i "continuarà" fent el govern valencià és "defendre un finançament just, no solament des del punt de vista del model de finançament general si no molt en particular en relació a la Llei de Dependència", que el Govern central "hauria de finançar amb un 50 per cent i que en aquest moment aquest finançant amb un 12% del gasto".

Així mateix, la parlamentària de Compromís ha posat l'accent que la Sindicatura "destaca que l'administració funciona d'una manera raonable i eficaç", al mateix temps que "destaca el problema recurrent de manca de finançament suficient per a donar els servicis als quals tenen dret els ciutadans i ciutadanes".