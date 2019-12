El síndic adverteix que els acords de l'IVO i Ribera Salut no s'ajusten a la Llei d'Hisenda

La Sindicatura de Comptes adverteix en el seu informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat de 2018 que l'acord transaccional que es va subscriure entre la Conselleria de Sanitat i la concessionària del servici d'assistència sanitària integral del Departament de Salut de la Ribera pel qual es revisen les liquidacions dels exercicis de 2013 a 2015 "no s'ha ajustat a les disposicions de la Llei 1/2015" d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i Subvencions.

Tampoc s'ajusten a les seues disposicions legals els acords amb la Fundació IVO pels quals es reconeix el deute derivat de les prestacions d'assistència oncològica integral realitzades en entre gener i octubre de 2017 i el deute derivat dels servicis prestats de 2012 a 2016 a pacients procedents de departaments de salut gestionats a través de contractes de concessió administrativa.

Així ho posa de manifest la Sindicatura en el seu informe anual corresponent a l'exercici de 2018, que assenyala que tot i que la Generalitat compleix en general amb la normativa comptable, existeixen algunes "excepcions", com aquestes que observa en l'àrea sanitària, un àmbit que "té la seua idiosincràsia", ha apuntat als mitjans el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, després d'entregar el document en Les Corts.

Cucarella ha explicat que acords com els subscrits amb la Fundació IVO i Ribera Salut -concessionària aquesta última que gestionava el departament de salut d'Alzira fins a la seua reversió a l'abril de 2018- "requereixen una sèrie de tràmits jurídics que en alguns casos no s'han complit tots" i a més de la Conselleria de Sanitat "ha d'intervindre també la Conselleria d'Hisenda, l'Advocacia, la Intervenció Delegada i fins i tot, en alguns casos, el Consell Jurídic Consultiu amb un dictamen. Algun d'aquests passos no estan contemplats, per açò ho destaquem".

L'informe apunta a més que el saldo del compte de gastos pressupostaris "hauria d'incrementar-se en 35,8 milions d'euros", amb la finalitat de reflectir el deute reconegut en els acords transaccionals subscrits amb la Fundació IVO i la concessionària del Departament de Salut de la Ribera.

També avisa sobre la situació de contractes de concessió administrativa per a prestar el servici d'assistència sanitària integral en els departaments de salut de la Ribera, Torrevella, Dénia, Horta-Manises i Elx-Crevillent, on en finalitzar l'exercici quedaven encara "38 liquidacions anuals pendents d'aprovació o en tràmit d'elaboració".

"Es desconeixen els imports definitius d'aquestes liquidacions" i per tant, no és possible determinar els efectes que tindria el seu reflex comptable adequat en el Compte de l'Administració de 2018, afegeix el document.

Material sanitari sense consignació pressupostària

A més, en determinats departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal es detecten determinats "pagaments directes" per adquisicions de productes de farmàcia i material sanitari sense consignació pressupostària que tenen la consideració de contractes menors amb una "justificació insuficient de la necessitat i idoneïtat del contracte, així com indicis de fraccionament de l'objecte contractual".

Precisament en matèria de contractació de l'Administració, la Sindicatura detecta alguns "incompliments comuns" de la normativa com són la fórmula matemàtica, que segons ha advertit Cucarella, "obri excessivament el rang de la puntuació, de manera que al final la importància que es dóna a la qüestió econòmica es redueix en l'expedient".

Altres incompliments a l'hora de contractar són falta de garantia respecte al principi de no-discriminació i igualtat de tracte entre candidats, absència de documentació, falta de concreció en l'objecte del contracte o en el preu, una justificació adequada de criteris, o l'incompliment de requisits per a tramitació d'urgència o emergència, ja que s'observen casos en els quals "no haguera sigut necessari arribar a eixe extrem si hi haguera hagut una planificació més adequada", ha apuntat el síndic.

En matèria personal, la Sindicatura apunta que no s'han registrat provisions en concepte de gastos de personal per 59 milions d'euros, import que correspon a estimacions de la Conselleria de Sanitat sobre els gastos corresponents a 2018 o anteriors com a conseqüència de sentències judicials fermes i/o en aplicació de decrets que s'estan tramitant per a modificar la carrera professional i el desenvolupament professional del personal temporal en el període entre juny i desembre de 2019.

En aquest punt, també assenyala que no s'han registrat provisions per a les reclamacions judicials per part del personal funcionari interí de la Generalitat afectat per la reducció de jornada prevista en el Decret Llei 1/2012, del Consell. Amb les potencials reclamacions de tots els afectats les indemnitzacions pujarien a 16,2 milions d'euros, calcula la Sindicatura de Comptes.

"Insuficients" provisions de fons

De fet, en el seu informe, la Sindicatura observa un "defecte" de provisió de fons d'al voltant de 75,2 milions d'euros per part de la Generalitat per a fer front a les possibles responsabilitats derivades del "gran nombre" de procediments judicials en curs.

En matèria d'Habitatge, manté les dificultats assenyalades en informes anteriors per a efectuar una estimació raonable de les obligacions que efectivament haurà de reconéixer per ajudes. "Des de fa anys no queda mai clar quines són les obligacions que al final haurà d'acceptar la Generalitat per les ajudes donades en el pla de vivenda", ha recordat Cucarella.

És més, les consignacions definitives del pressupost de la Generalitat de 2018 s'han mostrat "insuficients" per a atendre les transferències i subvencions que fa falta concedir en l'exercici i es mantenen nivells de pagament baixos o, fins i tot, nuls en algunes línies de subvencions, sosté la Sindicatura de Comptes.

A això s'afegeix que les subvencions directes concedides per raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública i en fonament de règim excepcional, "no s'han ajustat a les disposicions de la Llei General de Subvencions".

En la revisió sobre anul·lacions de drets en l'exercici de 2018 per liquidacions tributàries, ingressos de dret públic (sancions) i reintegrament de subvencions, els òrgans gestors no s'han ajustat als procediments ni terminis, amb el que observa un "portat risc de caducitat de procediments i de prescripció dels drets de cobrament".