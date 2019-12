Soler: "La Sindicatura recolza la reivindicació del Consell d'una reforma urgent del finançament"

Soler ha subratllat el fet que la Sindicatura advertisca que la "discriminació" financera de la Comunitat Valenciana, -que, segons ha apuntat en un comunicat és la que motiva la inclusió de la partida de 1.325 milions en els pressupostos autonòmics-, "compromet l'accés de les i els valencians als serveis bàsics com la sanitat, l'educació o la dependència en condicions d'igualtat amb la resta d'autonomies".

Així mateix, la Sindicatura alerta que l'endeutament acumulat, derivat en bona mesura d'aquest infrafinançament, "condicionarà negativament el desenvolupament futur dels servicis públics valencians, llevat que es prenguen mesures de rescabalament de l'infrafinançament autonòmic patit durant els últims anys".

D'altra banda, segons Soler, la Sindicatura de Comptes assenyala que si els fons que actualment rep la Comunitat Valenciana a través dels mecanismes especials de finançament, com el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), "arribaren a través del sistema de finançament autonòmic, no incrementarien l'endeutament de la Comunitat Valenciana".

L'informe subratlla que aquests mecanismes especials incrementen el deute, per la qual cosa "dificulten la consecució dels objectius tant de dèficit com d'endeutament, incidint en el normal funcionament de l'Administració de la Generalitat", ha apuntat el conseller.

Encara així, Soler ha recalcat que el síndic destaca en el seu informe de fiscalització el "canvi de tendència" en l'endeutament de la Generalitat en percentatge de PIB, "que s'ha reduït en 2018 per segon any consecutiu".

En la seua valoració, Soler ha destacat igualment l'avís de Cucarella de les "conseqüències negatives" que l'actual sistema de finançament autonòmic té sobre la Comunitat Valenciana en forma de "falta d'equitat horitzontal i vertical" i especifica que els ingressos del sistema de finançament dels exercicis 2014 a 2018 no han sigut "suficients" per a cobrir les obligacions reconegudes dels respectius pressupostos, ni per a cobrir el gasto pressupostari de naturalesa no financera, excloent el servici del deute.

A més assegura que, tenint en compte que la resta d'ingressos no financers obtinguts per la Generalitat tan solament representen un 5,9% del total, l'administració "està abocada a cobrir el dèficit pressupostari mitjançant el recurs a l'endeutament", afegeix Soler.

MENYS INGRESSOS

En aquesta línia, ha incidit que l'informe reconeix que en l'exercici 2018 "hi ha hagut una disminució de el 1,6% dels ingressos procedents del sistema de finançament sobre el total d'ingressos pel que fa a l'exercici 2017, i que a més aquests ingressos cobreixen el 59% de les obligacions de gasto, taxa que ha descendit en un 5,6% respecte de 2017".

Aquestes dades "reflecteixen la necessitat de disposar d'ingressos addicionals per a aconseguir el gasto mitjana per habitant de la resta de les comunitats autònomes, tal com a més ha quedat contrastat en els diferents informes econòmics, emesos tant per institucions públiques com privades, així com per la pròpia Comissió d'Experts per a la revisió del Model de Finançament Autonòmic, creada pel Consell de Ministres de 10 de febrer de 2017", ha subratllat el titular d'Hisenda.

Soler ha posat l'accent que la Generalitat "està compromesa a assegurar que els nivells de prestació de servicis a la Comunitat Valenciana no siguen diferents, de forma rellevant, de la resta de comunitats, ja que servicis públics com l'educació, la sanitat o la dependència, no solament estan reconeguts i protegits per la Constitució, sinó que representen obligacions irrenunciables per a qualsevol govern que vullga considerar-se social i democràtic".

"SISTEMA INJUST"

"El sistema és injust perquè manté diferències de fins el 800 euros per càpita entre la comunitat millor finançada, que és Cantàbria, amb la pitjor finançada, que és la Comunitat Valenciana, per a gestionar els mateixos servicis", ha assenyalat Soler, qui ha afegit que "amb un finançament similar a la càntabra, la Generalitat comptaria amb 4.000 milions més a l'any i, en conseqüència, fins que es puga reformar el sistema, els valencians estem moral i políticament legitimats a aspirar al fet que el nostre gasto siga, com a mínim, similar al de la mitjana de les comunitats autònomes".

D'altra banda, l'informe de la Sindicatura "acredita, mitjançant una estimació pròpia del gasto real, l'increment de recursos destinats a la millora de la sanitat dels valencians i valencianes per un import de 1.256 milions en entre 2015 i 2018". "Des de l'any 2015 s'ha realitzat un considerable esforç en els successius pressupostos aprovats per la Generalitat per a incrementar el pressupost d'aquesta conselleria a fi de millorar les prestacions dels valencians i valencianes", ha recalcat Soler.

REVISIÓ EN SANITAT

D'altra banda, per a avaluar i millorar amb eficàcia i eficiència els gastos de la Conselleria de Sanitat, que és la que genera la partida més engrossida dels pressupostos de la Generalitat, Vicent Soler ha encarregat a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) la realització el pròxim any d'una 'Spending review'.

"Durem a terme, de la mà de l'AIReF, un procés de revisió del gasto en Sanitat per a millorar la seua eficiència, com ja s'ha engegat en altres comunitats autònomes, també sota la tutela de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal".

RECOMANACIONS JA ATESES

L'informe de la Sindicatura també al·ludeix a les recomanacions ja ateses com les referides a les ajudes a menjadors escolars, sobre la qual cosa la Conselleria d'Educació ha adoptat mesures per a millorar les debilitats de control intern; la comptabilització dels elements d'immobilitzat facturats per CIEGSA en exercicis anteriors; així com la recepció dels centres docents d'educació infantil, primària i especial entregats per CIEGSA i la seua posterior cessió als ajuntaments.

Quant als informes de la Intervenció General de la Generalitat (IGG) de les modificacions pressupostàries, s'observa una millora en la funció interventora que, a diferència de l'exercici anterior en què s'efectuava mitjançant un segell, en 2018 es realitza mitjançant l'emissió d'un informe per part de la Direcció General de la Intervenció.