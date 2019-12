Metrovalencia ofereix en Nit de Cap d'Any servici ininterromput de metro i tramvia

La Generalitat, a través de Metrovalencia, oferirà en Nit de Cap d'Any servici ininterromput de metro i tramvia durant 24 hores, segons ha informat l'administració autonòmica en un comunicat. Aquests servicis s'incrementaran per aquest motiu un 36,88 % respecte a 2018 amb la finalitat de facilitar la mobilitat per València i l'àrea metropolitana durant tota la jornada de l'últim dia de l'any, aquest dimarts, i l'inici de 2020, el dimecres.

En conseqüència, els 122 metros i tramvies posats en circulació el passat any s'incrementaran en aquesta ocasió fins als 167, la qual cosa suposa augmentar-los en 45 unitats, més d'un terç sobre l'exercici anterior, ha precisat la Generalitat.

Així, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha programat per segon any consecutiu un dispositiu de Metrovalencia per a la nit de finalització d'any que enllaçarà amb l'inici de les circulacions ordinàries de l'1 de gener, per la qual cosa els desplaçaments estaran coberts durant tota la Nit de Cap d'Any.

Les destinacions a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja del Túria comptaran amb servici fins a les 3.00 hores de la matinada aproximadament des de les estacions de la ciutat de València, prenent com a referència l'estació d'Àngel Guimerà, en la qual conflueixen les Línies 1, 2, 3, 5 i 9.

A partir d'eixa franja horària i fins a l'inici del servici de l'1 de gener, els trens finalitzaran destinació en Aeroport, Marítim Serradora, Alboraia-Peris Aragó, Paterna, Seminari i Torrent Avinguda amb una freqüència de 40 minuts, que es reduiran a 20 minutos en els trams comuns subterranis, ha explicat la Generalitat.

En les línies 4,6 i 8 de tramvia se circularà tota la nit amb una freqüència de pas a les seues destinacions de 40 minuts, tenint en compte que la L4 tindrà com a final Vicente Andrés Estellés, excepte dues unitats que arribaran a Mas del Rosari. Per la seua banda, la L8 tindrà una freqüència de 60 minuts entre les 23.35 i les 00.35 hores, entre les 02.35 i les 03.35 hores i des de les 7.55 hores fins a enllaçar amb el servici regular de l'1 de gener.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana recomana als seus usuaris que s'informen d'aquests horaris i trajectes a través de la pàgina web.