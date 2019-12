La campanya de rebaixes generarà més de 21.000 contractes a la Comunitat Valenciana, un 9,1% més

En el conjunt nacional es firmaran 163.300 contractacions, un 2,1% més que la xifra registrada durant la passada campanya. Segons ha destacat la consultora en un comunicat, l'augment del comerç electrònic té un impacte fonamental en l'increment del consum i en la contractació durant aquests mesos.

En concret, a la Comunitat Valenciana es firmaran 21.410 contractes en els sectors de comerç i logística, un 9,1% més que la de 2019, quan es van registrar 19.624, set punts percentuals per damunt de la mitjana nacional.

Analitzant la sèrie històrica, Randstad destaca que, després de superar els 11.700 contractes en 2006, la xifra va descendir en 2008 un 10,1% i en 2009, un 51,4%. Durant onze anys consecutius s'ha mantingut una tendència positiva, tot i que en 2019 va patir un xicotet descens (-0,1%). En termes absoluts, València serà la província en la qual més contractes es firmen (13.300), seguida per Alacant (6.180) i Castelló (1.930)

En el conjunt del país, la campanya de rebaixes deixarà més 163.300 contractes en aquests mesos, el volum més alt de la història. Aquesta xifra és un 2,1% superior que la registrada en 2019, quan es van firmar 159.938 contractes. Encara que es tracta de l'augment més discret dels últims anys, la campanya de 2020 serà la setena ininterrompuda a registrar increments.

Extremadura (11,6%), La Rioja (10,9%) -les dos amb creixements de dos dígits-, i Comunitat Valenciana (9,1%), seran les comunitats on més s'incrementarà la contractació pel que fa a l'any anterior. Les segueixen, amb creixements també per damunt de la mitjana nacional (2,1%), Andalusia (8,7%), Castella i Lleó (7,9%), Navarra (5,5%), Aragó (5,2%), Balears (4,6%), i Astúries (4,1%).

Amb creixements amb sota la mitjana nacional se situen Cantàbria (1,6%), Regió de Múrcia (1,5%), Euskadi (0,5%), Galícia (0,3%) i la Comunitat de Madrid (0,1%). D'altra banda, registraran caigudes en el volum de contractació en aquesta època Canàries (0,5%), Castella-la Manxa (-3,6%) i Catalunya (-7,2%).

A l'àmbit provincial, Cadis ha sigut la que un major creixement generarà de tot el país, un 32,1%, 30 punts percentuals per damunt de la mitjana nacional. També registraran creixements de dos dígits Castelló (16,4%), Albacete (14,5%), Salamanca (13,1%), Osca (13%), Càceres (12,8%), Zamora (12,1%) i Badajoz (11,1%).

D'altra banda, la contractació caurà en les províncies de Guadalajara (-14,2%), Tarragona (-11,4%), Àlaba (-8,8%), Barcelona (-7,9%), Les Palmes (-4,1%), Girona (-4%), Almeria (-3,9%) i A Corunya (-2,8%).

En termes absoluts, Andalusia serà, amb 29.020, la regió on més contractes es firmaran durant la campanya de rebaixes, seguida per Catalunya (25.800), Madrid (25.800) i la Comunitat Valenciana (21.410). De fet, el 60,3% dels contractes que es duran a terme durant aquests mesos serà en una d'aquestes quatre comunitats autònomes. Per la seua banda, La Rioja és la regió on menys contractes es firmaran, amb prou faenes 800. La segueixen, des de lluny, Cantàbria (2.270), Navarra (2.350) i Extremadura (2.400).

COMERÇ ELECTRÒNIC

L'estudi es realitza tenint en compte que els sectors del comerç i el de transport i logística són els que principalment lideren la generació d'ocupació en els mesos de gener i febrer, període en els quals s'estén la campanya de rebaixa. En concret, segons Randstad, transport i logística serà el que generarà més contractes, en suposar el 58% dels nous lloc, seguida pel 42% de firmes en el comerç.

En aquest creixement de la contractació serà determinant de nou el comerç electrònic que ja ha sigut "tangible" per a l'ocupació en les festes nadalenques i dates promocionals com el Black Friday o el Ciber Monday, "autèntiques fites per al sector que han comportat necessitats de mà d'obra".

Aquesta nova via de consum està obligant les empreses a demandar perfils addicionals als habituals, especialment en el que a competències digitals es refereix. D'aquesta manera, els candidats hauran d'explicar sovint amb formació específica de determinades plataformes tecnològiques pròpies del comerç o la logística. A més, els reclutadors valoren en moltes posicions una experiència prèvia per a una ràpida adaptació a llocs molt dinàmics, segons Randstad.

En el sector de la logística s'espera la demanda de llocs d'empaquetadors, carretillers, mossos de magatzem i transportistes, entre d'altres. S'incrementen així mateix les necessitats de professionals destinats a l'atenció al client, tant per a atenció online com telefònica.

Per la seua banda, el comerç tradicional precisarà de perfils que reforcen les seues plantilles davant l'augment de consumidors amb dependents, promotors, hostes i perfils comercials, principalment, entre els quals es valorarà una bona predisposició a l'atenció al públic.