La vivenda a la Comunitat Valenciana es va encarir un 3,7% interanual en el quart trimestre, segons Tinsa

D'aquesta forma, el preu de la vivenda en l'autonomia se situa en els 1.105 euros el metre quadrat de mitjana en el quart trimestre d'enguany. La major variació interanual a l'alça la registra La Rioja, amb un 9,7%, seguida de Navarra, amb un 8,5%; País Basc, 7,4%; Ceuta, amb un 6,4%; Aragó, 4,9%; Canàries, 4,6% i Extremadura, 3,9%, per davant de la Comunitat Valenciana. Les principals caigudes són a Melilla, un 4,2%; Astúries, un 3,9%; Galícia, un 2,7%; Cantàbria, un 1,6% i Castella León, un 0,1%.

Els valencians destinen de mitjana el 18,1% dels ingressos familiars disponibles a pagar el primer any d'hipoteca, per davall del 20,7% de la mitjana espanyola.

En totes la províncies de la Comunitat Valenciana s'han registrat increments de preus tant en taxa interanual en el quart trimestre com en la mitjana de 2019. La de major creixement interanual en el quart trimestre va ser la de València, amb una pujada del 3,5%.

València va ser també la província que en el conjunt de 2019 ha destacat amb el major increment mitjà, un 5,3% més enfront del 6,3% de 2018, d'acord amb aquesta estadística. Entre les tres capitals, Castelló va registrar el major increment interanual de preu en el quart trimestre, amb un creixement del 5,5%.

En el balanç de l'any 2019, la ciutat de València va ser la que més es va encarir entre les capitals de la Comunitat, amb un 9% més de mitjana, enfront de el 11,6% de 2018.

El preu mitjà de les vivendes en l'autonomia s'ha incrementat un 14% des del seu mínim en la crisi. En la ciutat de València i Alacant la pujada des dels seus respectius mínims ha sigut molt més intensa: un +34,9% i un +28,9% respectivament.

Les províncies de Màlaga, Alacant i Almeria, totes elles zones de costa amb activitat turística, van ser les més actives en termes de compravendes en proporció amb la grandària del seu mercat.

En l'últim any (entre el quart trimestre de 2018 i el tercer de 2019), es van transaccionar a Màlaga un total de 34,6 vivendes per cada 1.000 existents en la província, enfront de la ràtio mitjana a Espanya de 22 vivendes per a eixe mateix període. En la província d'Alacant, la proporció va ser de 32,5 vivendes i a Almeria 29,2 compravendes per cada 1.000 vivendes que componen el parc de la província.

CIUTAT DE VALÈNCIA

En la ciutat de València, amb un preu mitjà de 1.920 euros el metre quadrat, la variació interanual de preu ha sigut d'un 52% a l'alça, i amb l'Eixample com a districte més car, amb 2.478 i/m2 el preu i una pujada de el 11,2%. No obstant açò, són Poblats Marítims on l'ascens ha sigut més acusat, del 31,5%, seguit de Patraix, amb un 17,8%.