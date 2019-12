Victoria Beckham confiesa que necesita especialistas porque no sabe peinarse

Probablemente, si se piensa en Victoria Beckham un día aleatorio, se piense en la ex Spice Girl con un peinado que ya es marca de la casa: pelo recogido en un moño con los mechones delanteros sueltos. Pero no es que sea marca de la casa, ¡es que no sabe más!

La cantante lo ha admitido en un vídeo que ha lanzado como parte de la promoción de su propia marca de belleza, esa que le reporta millones de euros anuales, y que lleva su nombre: Victoria Beckham Beauty.

Es a lo que se dedica, junto a su otra gran pasión, la industria de la moda, desde que abandonase su carrera musical, y a este emporio dedica gran parte de su tiempo publicando tutoriales y confesionarios, como en el que ha saltado la noticia.

En él, junto a su amiga Lisa Eldridge, una reputada maquilladora, la Spice pija desveló que peinarse es, con diferencia, uno de los pasos rutinarios que más cuesta arriba se le hacen, así que su famoso estilismo recogido no responde a un look deliberado, sino a una necesidad.

Y es que la opción fácil, el camino rápido para estar perfecta, es más bien su única salida porque no sabe qué hacer cuando se pone delante del espejo. "¡No puedo arreglarme el pelo!", le espeta entre risas a su partenaire.

"El 99% de las veces que me lavo el cabello y bajo la cabeza para secarlo se me forma una burbuja de pelo que coloco como un moño en la parte superior de mi cabeza. ¡Así es como voy a trabajar todos los días, ya que no puedo peinarme!", desgrana.

Asimismo, la esposa de David Beckham admite que hay cierto maquillaje sin el que ella tiene claro que no sale de casa. "No puedo ni mirarme en el espejo sin el perfilador de labios puesto", revela, así como el regalo que ya le ha comprado por Navidad a su marido.

"Él tiene de todo. Así que le he comprado un puzzle… Un puzzle hecho con una foto mía. No, es broma... ¡con una foto de los niños! Pero es un puzzle realmente complicado con miles y miles de piezas", bromea.

La celebrity recientemente ha bautizado a dos de sus hijos y ha querido tener unas hermosas palabras para con la madrina. "Hace una semana, celebramos el bautizo mágico de Cruz y Harper Seven. Besos. Eva Longoria, la mejor madrina. Besos pequeño, Santi. Os queremos mucho", escribió.