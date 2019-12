Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau apuestan por la playa en sus primeras navidades juntos

La relación entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau es más que sólida y las muchas apariciones púbicas que hacen juntos son prueba de ello. Así, desde que la cantante y extriunfita confirmase lo que muchos sospechaban –que salía con el actor de Élite–, la pareja no ha dejado de protagonizar románticas exclusivas en las que, por el momento, el feeling entre ellos es más que evidente. No hay más que echar un vistazo a sus redes sociales para confirmarlo...

Cuando no es una foto juntos, es una instantánea tomada en el mismo enclave y, si no, un intercambio de comentarios que aviva el shippeo que despiertan entre los más de cinco millones de seguidores que suman entre los dos en Instagram. Y sus primeras vacaciones navideñas son un claro ejemplo de ello: aunque aún no han subido un post conjunto, no han dejado de contarnos (a su manera) que están disfrutando juntos de Lanzarote.

Surf en Lanzarote

Aitana y Miguel Bernardeau han elegido la isla canaria–y la playa de Famara– para disfrutar de unos días navideños junto al mar. De hecho, el actor no ha podido resistirse a practicar surf, deporte que, según podemos averiguar gracias a sus fotos de Instagram, es uno de sus favoritos. Y, al parecer, también de sus seguidores, pues en menos de 14 horas le han regalado casi 500.000 ‘me gusta’ al hijo de Ana Duato –con quien Aitana tiene muy buena relación–.

Por su parte, la cantante ha preferido disfrutar de la tranquilidad en la orilla y de un atardecer de aplauso. Aunque, gracias a un comentario en su publicación de Miguel Bernardeau, hemos descubierto que ella también practica este deporte. "No mientas, que yo te he visto surfeando", le ha escrito el actor, recibiendo en pocas horas más de 7.000 likes y hasta 130 respuestas de usuarios que han pedido documentos gráficos del momento.

La cantante, también muy activa en las redes sociales, ha alcanzado en pocas horas más de 400.000 likes y casi 3.000 comentarios, entre los que han destacado los de famosos a la altura de Jon Kortajarena, Paloma Bloyd o Juan Avellaneda.