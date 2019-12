Lorenzo Amor: "Los pueblos se apagan cuando cierran los comercios"

¿Cómo valora las ayudas de la Junta para los autónomos?

Sin duda de una forma muy positiva. Se trata de medidas pioneras que van a permitir que Andalucía continúe liderando el crecimiento de autónomos a nivel nacional. Están pensadas para eliminar trabas, facilitar el emprendimiento y para apoyar a los autónomos, no solo a los que empiezan sino también a los que ya tienen su actividad consolidada, y de las que se beneficiarán unos 35.000 trabajadores autónomos.

Gracias a las mismas, los autónomos dados de alta desde el 1 de enero de 2019 se van a poder beneficiar de, entre otras medidas, el cobro del 100% de las subvenciones en un solo pago y desde el principio. También es muy importante el incremento de las ayudas hasta los 20.000 euros para autónomos consolidados, ya que por primera vez son medidas pensadas no solo para los que ahora empiezan.

En cuanto a los colectivos beneficiados, es especialmente importante el caso de las mujeres autónomas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Los pueblos se apagan cuando se cierran los comercios. Por ello, son fundamentales estas medidas que buscan favorecer el empleo para facilitar que la población se asiente en un territorio.

¿Qué otras medidas son aún necesarias para impulsar a los trabajadores por cuenta propia?

El diálogo con las Administraciones sigue siendo fundamental. Queda mejorar las medidas en torno a la Segunda Oportunidad y relevo generacional, especialmente importantes en el medio rural. Y acabar de una vez con la morosidad, uno de los grandes caballos de batalla del colectivo. Asimismo, es necesario implementar ayudas para evitar la quiebra de negocios, favorecer la formación o la consolidación de autónomos.

CCOO advierte que la mitad de los proyectos fracasan en Andalucía antes de los cinco años. ¿Cuál es la razón?

La mortalidad de las empresas a los cinco años es del 50%, porcentaje que se mantiene estable en el tiempo haya o no crisis económicas. Pero no solo en Andalucía sino en Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha y el conjunto de España. Es más, ese porcentaje de mortalidad empresarial a los cinco años es ligeramente inferior al conjunto nacional.

¿Es el emprendimiento la solución ante el desempleo?

No podemos decir que la única solución para acabar con las elevadas cifras de desempleo es darse de alta como autónomo. Es un tema más complejo y hay muchas variables. Porque es cierto que darte de alta sin estar preparado, sin tener una buena idea de negocio, puede conllevar más problemas que soluciones.

Lo que sí que es una realidad es que en muchas ocasiones el autoempleo se convierte en una fórmula efectiva y eficaz para reincorporarse al mercado de trabajo. Muchas personas mayores de 50 años, con una amplia experiencia y un gran bagaje que por determinadas circunstancias han sido expulsados del mercado laboral, han visto en el autoempleo una gran oportunidad para seguir en activo y desarrollar su propia idea de negocio. De hecho, en Andalucía hay 207.461 autónomos con más de 50 años.

¿Es Andalucía una buena comunidad para ser autónomo?

Por supuesto. Por algo, Andalucía lidera el crecimiento de autónomos en los últimos años. De hecho, en la última década, el número de cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha aumentado un 13,5%, 63.959 autónomos más, siendo la tercera comunidad con mayor crecimiento, únicamente por detrás de Baleares y Canarias.

Medidas como la ampliación de la tarifa plana, las ayudas al inicio de la actividad, la eliminación de trabas burocráticas o la apuesta decidida por la mujer, hacen de Andalucía una de las comunidades donde es más sencillo, más rápido y más barato ser autónomo.

¿Lo mejor de ser autónomo?

Ser tu propio jefe y poder autogestionarte tu tiempo y tu trabajo es una de las características más valoradas por todos los emprendedores que deciden iniciar su propia idea de negocio. Trabajar con total libertad es una de las ventajas más preciadas y reconocidas de ser autónomo. Además, esta autogestión del tiempo te permite poder conciliar la vida familiar y laboral. Sin olvidar, la posibilidad de centrar tus esfuerzos y tu trabajo diario en lo que realmente te gusta y/o lo que sabes hacer. Y aunque es verdad que cogen muchas menos vacaciones, suele haber mucha mayor flexibilidad en el día a día.

¿Y lo peor?

La incertidumbre. El no saber muchas veces qué va a pasar o el tener que sacrificar asuntos personales por los profesionales son temas que pueden ser muy duros, sobre todo al principio, hasta que se logra una estabilidad. Cuando no tienes un horario fijo o no te lo fijas tú puedes acabar trabajando prácticamente todo el día en horas sueltas. Y en el ámbito económico, los inicios suelen ser también complicados, el hecho de no saber cuándo te van a pagar o si lo van a hacer, pero a su vez tener que cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. De aquí la importancia de la tarifa plana al inicio de la actividad.