Les temperatures màximes registraran descensos locals a la Comunitat després de la baixada generalitzada els últims dies

Així, les màximes oscil·laran entre els 16 graus d'Alacant i Dénia (Alacant) i els 11 graus d'Alcoi (Alacant), Morella (Castelló) i Requena (València), mentre que les mínimes es mouran entre els -1 graus d'aquesta última localitat i els 8 d'Alacant, Vinaròs (Castelló) i Gandia (València).

Les dades d'Aemet indiquen també que les temperatures màximes seran de 15 graus a Elx (Alacant), Castelló, Vinaròs i València; de 14 graus a Gandia, Oriola (Alacant) i la Vall d'Uixò (Castelló) i de 12 a Ontinyent (València). Pel que fa a les mínimes, agreguen que seran de 7 graus a Dénia, Elx, Castelló i València; de 6 a Oriola, de 5 en la Vall d'Uixò, de 3 a Ontinyent, de 2 a Alcoi i d'1 a Morella.

La predicció assenyala, així mateix, que no s'esperen fenòmens significatius durant aquesta jornada a la Comunitat Valenciana, en la qual hi haurà núvols baixos al matí i no es descarta alguna pluja feble i ocasional als litorals de València i Alacant.

D'altra banda, s'espera que es registren bancs de boira matinals en l'interior que seran més extensos en la zona de Requena i Utiel. A més, haurà gelades febles en punts de l'interior i vent variable fluix, amb predomini del nord i nord-est al litoral d'Alacant.