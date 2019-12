Al socialista Elorza no le consta que el acuerdo con ERC sea "inminente" y afirma que es "mejor no darlo por hecho"

El diputado socialista Odón Elorza ha considerado que todavía hay "obstáculos en el camino más allá de las negociaciones estrictamente políticas" con ERC de cara a un acuerdo por lo que "mejor no darlo por hecho". Asimismo, ha señalado que las afirmaciones de "dos barones" socialistas -Javier Lambán y Emiliano García Page- tienen una "dirección desleal con el PSOE en su conjunto, la dirección federal y su secretario general".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Elorza ha sido cuestionado por las negociaciones con ERC de cara a un acuerdo que desbloquee de la investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha manifestado que no le consta la existencia de un "acuerdo inminente" y ha considerado que "hay que tener un poco de paciencia y ser prudente porque todavía hay obstáculos en el camino más allá de las negociaciones estrictamente políticas".

"Vamos a confiar se resuelva la parte política y ojalá pueda haber próximamente confirmación, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo", ha añadido.

Según ha detallado, todavía "quedan cuestiones y trámites por realizar y mejor no darlo por hecho porque no se han producido una serie de pasos". "Puestos a esperar un poco más es mejor afianzar un acuerdo que está siendo y que será muy complejo por razones obvias", ha advertido.

Asimismo, ha defendido que el PSOE está intentando acordar con ERC "compromisos que entran dentro absolutamente del marco de la legalidad y respeto al estado de derecho" por lo que no serán "cesiones vergonzantes que contradigan el marco legal".

Respecto al informe de la Abogacía del Estado, Elorza ha señalado que éste "no está hecho al dictado para nada de la opinión jurídica o del interés político del PSOE". "Ese informe no se hace para contentar o como gesto de alcance político a ERC. Tiene autores con autonomía propia y no van al dictado del Gobierno porque sería un escándalo", ha defendido.

De este modo, ha rechazado que haya habido presiones por parte del Gobierno a los abogados del Estado, pero sí "las ha habido desde fuera, bien sea desde PP, Cs o Vox que daban por hecho que el informe se iba a redactar conforme a los deseos del Gobierno para favorecer la negociación con ERC".

Asimismo, ha afirmado que no le consta que se le haya filtrado en las últimas horas el informe a ERC antes de hacerse público y ha considerado que se está ante "una especulación".

Por lo que respecta a las voces del PSOE contrarias a la negociación con ERC, Elorza ha afirmado que "son las mismas de siempre y que llevan años posicionándose en contra de cualquier acuerdo con la izquierda, de cualquier acuerdo con carácter progresista".

"Algunos son vizcaínos... Nicolás Redondo, Rosa Díez, José Luis Corcuera... En fin, no hay que darles más importancia de la que tienen. Están claramente al servicio de los intereses de la derecha. Son aquellos que cuando la derecha toca el silbato se ponen firmes para, de modo desleal, atacar al PSOE y a su secretario general porque ellos quieren una gran coalición con el PP, algo que el PSOE tiene superado y rechazado", ha añadido.

No hay plan B

En este contexto, ha reconocido que el PSOE no cuenta actualmente con un "plan B" después de lo construido con Unidas Podemos y de haber logrado un acuerdo: "No cabe una marcha atrás de semejante envergadura para llegar a un acuerdo con quien ni queremos ni ellos quieren. Los problemas de España no son resolubles con las políticas que defiende el PP".

Cuestionado por los barones socialistas críticos con la gestión de Pedro Sánchez, Elorza ha señalado que no le me parece que sea "particularmente relevante" que haya "dos llamados barones que hagan declaraciones en una dirección desleal con el PSOE en su conjunto, la dirección federal y su secretario general".

"Son dos barones que están disconformes, no hay que darles más importancia y se equivocan al hacer esos planteamientos en favor de posiciones más cercanas a las derechas", ha argumentado.

Por último, y cuestionado por las pensiones, Elorza ha negado que lo anunciado por el PSOE suponga una "congelación" sino que se trata de un "un punto de espera hasta la conformación del gobierno".

"Comprendo el nerviosismo y queja de los colectivos de pensionistas pero la subida de las pensiones conforme al IPC con efecto retroactivo va a llegar", ha defendido el diputado socialista.