(AV) Miras: "Si llega otra lluvia torrencial y no cesan vertidos, por mucha ley que haya el Mar Menor no se recuperará"

Sin embargo, ha puntualizado que el Decreto únicamente "no es suficiente", ya que, ha alertado, "si hay otra DANA y el cambio climático nos dice que tarde o temprano llegará otra lluvia torrencial, si vuelve a entrar agua dulce, si la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no corta los vertidos que actualmente hay, si esto no se hace por mucha ley que haya la recuperación no se dará".

López Miras, en una entrevista en Onda Regional recogida por Europa Press, ha reconocido que este año destacará por el episodio de anoxia en San Pedro del Pinatar, de ahí que asemeje los presupuestos de 2020 a los que se aprobaron tras los terremotos de Lorca de 2011.

"Todos supieron ser generosos con Lorca y entender que en ese momento la gravedad estaba en Lorca", ha recordado, tras lo que ha puntualizado que lo que se intentará con los presupuestos de 2020 es que "sea algo similar, tenemos que volcarnos en el Mar Menor, no solo en partidas dirigidas a su recuperación o vigilancia con los recursos humanos para que la ley se cumpla, sino también para reactivar los sectores económico y social de los municipios ribereños".

Unos presupuestos que se encuentran en vías de negociación con VOX y que cuentan con el acuerdo ya cerrado de Cs. En este sentido, ha afirmado que PP, Cs y VOX "quieren que haya un presupuesto en la Región y los apoyos nunca son gratis, pero los tres partidos quieren que haya presupuestos".

"Creo que tendremos presupuestos y espero que lo antes posible, pero no debemos agobiarnos; miremos arriba y veremos el panorama nacional, donde el PSOE lleva gobernando con los presupuestos prorrogados desde 2017 y nuestra voluntad no es prorrogarlos", ha manifestado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))