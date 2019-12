Consultar el horóscopo de hoy: lunes 30 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 30 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes complicarte la vida intentando dar gusto a todo el mundo, porque eso es imposible. Déjate llevar por los acontecimientos sin poner demasiadas pegas y conseguirás pasarlo bastante bien. Ho y por la noche alguien a quien aprecias se acuerda de ti.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?

Tauro

Despides el año con una sensación un tanto pensativa y eso no debes dejar que suceda así como así porque si lo reflexionas bien, tienes más motivos para alegrarte de todo que de entristecerte. Tenlo muy en cuenta a la hora de ponerte a hacer balance.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?

Géminis

Estarás algo cansado porque empiezas a acusar una temporada muy movida de salidas, fiestas, encuentros con compañeros y amigos, etc. Plantéate quedarte en casa hoy y no acudir a un compromiso que realmente no es el que más te apetece. Tranquilidad.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?

Cáncer

Hace tiempo que vienes pensando en hablar con una persona que por algunas razones no está muy en sintonía a contigo y eso te pesa bastante. Busca una excusa propia de estas fechas para hacerlo. Irá bien si encauzas una conversación sincera.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?

Leo

Sentirás que alguien hace algo por ti de una manera un tanto obligada, aunque amable. Se inteligente y no presiones para cambiar sus planes, aunque no lo digan, te lo van a agradecer mucho más de lo que crees y de cara al futuro seguirán contando contigo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?

Virgo

Pondrás buena cara ante un asunto familiar que quizá no te apetece mucho, pero en el que vas a ceder por una persona a la que quieres mucho y así le darás gusto. En el fondo estarás muy contento de hacerlo y no será tan aburrido como te parecía.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?

Libra

Muéstrate amable hoy con ciertas personas que no lo están pasando muy bien, piensa que quizá tu estás en un momento mucho mejor de tu vida y que eso te debe hacer sentir mucho más solidario. Si puedes, ayúdalas de alguna manera, mejor con tu tiempo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?

Escorpio

Hay algo extraño hoy en un comentario de una persona, quizá en el trabajo, que te va a dar que pensar. Seguramente no tiene demasiada importancia, pero no te quedes con las ganas de investigar. Intenta averiguar de qué va la cosa, te interesa.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?

Sagitario

Acabas de venir de viaje y ya estás planeando el siguiente porque te apetece mucho seguir en esa línea de descubrir sitios nuevos. Pero ten en cuanta que antes deberás reponer la cuenta corriente, así que hazlo todo con mucho sentido práctico.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?

Capricornio

No dejes que cierta clase de obcecación te nuble el entendimiento y no te des cuenta de un error que has cometido y que quizá te ha puesto en evidencia con alguien que tiene poder. Procura arreglarlo cuanto antes y pedir disculpas. Es importante.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?

Acuario

Está claro que quieres mejorar tu apariencia porque la imagen es algo muy importante para ti ahora. No es ninguna mala idea que inviertas en ello, pero sobre todo piensa que también será bueno para tu salud porque repercutirá en un mayor bienestar.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?

Piscis

Hay veces que ves el vaso medio lleno y otras medio vacío. Hoy va a ser de esas ocasiones en las que todo te pesa un poco y no terminas de encontrarte muy centrado o centrada en nada. Mantén la calma porque este bajón no va a durar mucho.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?