Según Bomberos de Palma, el incendio se habría originado en torno a las 23.30 horas de este sábado y podría haber sido provocado por los propios inquilinos. Las llamas se han podido extinguir alrededor de las 00.30 horas.

En las tareas para controlar en el incendio, no solo han participado Bomberos de Palma y Policía Nacional, si no que también lo han hecho agentes de la Policía Local. No ha habido que lamentar heridos.