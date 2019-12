María Patiño baja los humos a Antonio David Flores en 'Sábado Deluxe': "¡No me des indicaciones!"

La entrevista a la flamante ganadora de Gran Hermano VIP 7, Adara Molinero, en Sábado Deluxe ha dejado muchos momentos que se han hecho virales en las redes sociales, entre ellos el enfrentamiento entre María Patiño, presentadora del programa, yAntonio David Flores, colaborador del mismo.

Desde el comienzo de la noche se hizo patente la tensión entre ambos. Las interrupciones, los malos gestos de Antonio David hacia la presentadora y los cortes del mismo durante la conversación entre Adara y Gianmarco, que llamó en directo para replicar a la concursante, fueron tan visibles durante toda la entrevista que los espectadores se preguntaban qué ocurría entre los dos.

Antonio David explotó cuando Adara tachó de "poco hombres" al ex guardia civil y al italiano por grabar su conversación con Gianmarco, y aunque esta después se disculpó, el colaborador aprovechó para lanzarle una pulla a María Patiño: "Ya era hora porque claro... Lo estabas dejando pasar ya demasiado".

"No me des indicaciones", le respondió Patiño en un tono cortante, "te acaba de pedir disculpas. Estábamos en mitad de una conversación muy tensa y no era momento de cortar", explicó la presentadora, que además añadió que "noto una cierta tensión toda la noche hacia mí y no entiendo por qué".

"Nunca permito que se insulte a mis compañeros y tú eres mi compañero. Nunca permito que se les falte el respeto, pero aquí la protagonista es ella y no tú", finalizó la periodista.

Al volver de la pausa de publicidad, Patiño quiso aclarar antes de continuar con la entrevista que su rifirrafe con Antonio David estaba más que solucionado: : "Entre Antonio David y yo, todo solucionado, no ha llegado la sangre al río. Lo hemos hablado y solucionado como adultos".