Encuentran a una niña de 5 años andando de noche por una autovía y llorando: "Mi mamá está malita"

Agentes de la Policía Local de Torrent (Valencia) encontraron el pasado día de Navidad a una niña de 5 años caminando sola, por la noche y llorando, por una autovía, después de que su madre, ebria, detuviera el BMW que conducía en uno de los carriles de la vía, informa el diario Las Provincias.

Los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche del día 25. Una mujer detuvo el BMW que conducía a un kilómetro de la rotonda de acceso a la localidad de Torrent.

Otra conductora que tuvo que esquivar el coche acudió a la Policía Local de la población para alertar de la presencia del vehículo ocupando uno de los carriles.

Los agentes acudieron pensando que el conductor del coche podía haber sufrido un desvanecimiento. Cuando llegaron al lugar de los hechos, vieron a una niña pequeña caminando por el arcén, en dirección a Torrent, y llorando, con grave riesgo de resultar atropellada.

Uno de los agentes la cogió en brazos y la puso a salvo en el coche patrulla, y para entretenerla le dio su móvil y le puso dibujos animados de Peppa Pig. "Mi mamá está malita", decía la niña, según recoge Las Provincias.

El otro agente se acercó al coche y comprobó que tenía los cristales empañados. Abrió la puerta y en el asiento del conductor encontró a una mujer en estado de embriaguez y somnolienta. El policía la despertó y le preguntó por el fuerte olor a alcohol que desprendía. Acto seguido solicitó otra patrulla para someterla a un control de alcoholemia y retirar el BMW.

La mujer se negó a someterse al control y pronunció frases como "no me da la gana" o "quiero irme a mi casa". Finalmente fue detenida. La niña fue llevada a casa de su abuela materna, a quien explicaron el riesgo que acababa de correr su nieta en la autovía y la situación de su hija.