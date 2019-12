Un homenaje cierra el año Antonio Fraguas, un "inocente por no colaborar con la dictadura" y dedicar su vida a Galicia

20M EP

El Museo do Pobo Galego ha acogido este sábado el acto de cierre de un año en recuerdo a Antonio Fraguas, protagonista de las Letras Galegas en este 2019 y que fue un "inocente por no colaborar con la dictadura y no dejar de trabajar durante toda su vida por Galicia".