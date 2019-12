Franco pedirá a la Fiscalía que abra diligencias ante la pegada de carteles homófobos en el barrio del Carmen

Tras conocer la noticia, la número dos del Gobierno regional se puso en contacto con el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, quien le aseguró que pondría en marcha una investigación sobre el hallazgo de propaganda en contra del colectivo LGTBI. Ambos han acordado además coordinarse para poner coto a los delitos de odio en la Región.

Poco después Jiménez dio instrucciones a la Jefatura Superior de Policía de Murcia para que encargue una investigación sobre la pegada de carteles homófobos en el Carmen a la Brigada de Inteligencia del Cuerpo Nacional.

Franco advierte a quienes promueven el odio "que no se pondrá de perfil ante ataques como éste, que además de ser constitutivos de delito, minan la convivencia en una sociedad diversa como la nuestra. A los homófobos y a los que fomentan el odio no vamos a dejarles pasar ni una. Aquí no van vendernos esta propaganda inadmisible. Ni les saldrá gratis ni podrán irse de rositas".

REFORZAR LA VIGILANCIA EN EL CENTRO DE MENORES DE ALHAMA

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno regional se ha referido al artefacto que dos individuos intentaron colocar esta mañana en el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Alhama de Murcia y que, según el testimonio del vigilante contratado por la Consejería para reforzar la seguridad del centro, podría tratarse de un objeto similar al que provocó la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el día de Nochebuena.

"Voy a pedir a la alcaldesa de Alhama que adopte las medidas necesarias para incrementar la vigilancia en las inmediaciones del centro El Ral", señaló.

Estas instalaciones están protegidas las 24 horas por un vigilante de Seguridad contratado por la Consejería a raíz del hallazgo de un artefacto explosivo en un centro de menores extranjeros no acompañados en Hortaleza, Madrid, el 4 de diciembre.

Ese mismo día la Dirección General de Familias y Protección de Menores envió una circular a los directores de los centros de menores extranjeros no acompañados de la Región con la indicación de extremar la vigilancia en las inmediaciones de sus instalaciones y de las papeleras e las mismas para evitar ataques de radicales.