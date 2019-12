Villalobos ve "valentía" en Sánchez y echa en falta "voces que pidan a PP y Cs abstenerse para tener gobierno"

En una entrevista concedida a Europa Press, Villalobos ha llamado la atención sobre el "complejo tablero" para la formación de gobierno y ha dejado claro que "este país no puede permitirse ir a unas terceras elecciones".

"Esa debe ser la premisa principal sobre la que deben articularse todas las conversaciones, todos los encuentros y posibles desencuentros que existan entre las formaciones políticas con representación en el Congreso. Y una vez trazada esa línea roja, el tablero de pactos viene dejando a las claras a lo que está jugando cada cual", afirma.

En este sentido, advierte de que en política "muchas veces lo que hay que hacer es retratarse, porque si no, los hombres y mujeres de este país te penalizan, como lo han hecho con alguna formación en la última convocatoria". "Y como eso es así, lo que ha hecho el PSOE desde el principio ha sido eso, retratarse", incide.

Así, destaca que el PSOE ha tomado la "iniciativa" con el pacto con Podemos, "ante la cerrazón y los cordones sanitarios que otros han impuesto en el escenario político". "Y una vez tomada una determinación, la derecha ha intentado estar en el 'sí pero no', en la ambigüedad que les permita hacer guiños a su electorado, a la par que impiden la formación de gobierno".

El presidente provincial considera que lo que está haciendo el PP y Cs actualmente es "un paripé para dar una falsa imagen de que quieren gobierno constitucionalista". Sin embargo, recalca que el electorado "sabe que lo único que pretenden es ganar tiempo y obstaculizar, cuando lo que deberían hacer es abstenerse y dejar que España tenga ya un gobierno".

"¿Por qué no ahora se le pide al líder del PP, Pablo Casado, lo que sí le pidieron al PSOE cuando gobernaba en funciones Mariano Rajoy en 2016? ¿Por qué el PP no puede tener ahora el patriotismo y la responsabilidad con España que tuvo el PSOE entonces? Echamos en falta voces que les pidan a PP y Cs que se abstengan y dejen que España tenga un gobierno, porque no pueden seguir secuestrando un país", sentencia.

LA "FALTA DE PATRIOTISMO" DE PP Y CS

Villalobos entiende que "ellos saben que no hay otra alternativa de gobierno que el acuerdo que han firmado Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero el PP y Cs están enrocados en el bloqueo, demostrando su falta de patriotismo".

Por contra el contrario, destaca que Sánchez ha hecho "un acto de valentía", porque "sabiendo que PP y Cs no le iban a permitir formar gobierno, ha llegado un acuerdo con ellos para el 155 digital, días antes de sentarse con otra fuerza política que está en las antípodas". "Y en lugar de seguir con el discurso de que el PSOE vende España a los nacionalismos, el único que está demostrando la defensa, unidad e igualdad de todos los españoles, en el marco de la Constitución, es precisamente Sánchez", concluye.