Suso Álvarez ofende a María José Cantudo en 'Ven a cenar conmigo': "Los directores eligen a gente joven y no a ti"

La tensión entre María José Cantudo y Suso Álvarez en la versión Gourmet de Ven a cenar conmigo se agudizó este viernes cuando a la actriz le tocó el turno de ser la anfitriona que debería sorprender al catalán, a Enrique San Francisco y a Topacio Fresh con una deliciosa cena en su casa.

Si ambos ya protagonizaron una trifulca en la anterior entrega a raíz de los comentarios de Álvarez, las chispas volvieron a saltar cuando estos se encontraron en una nueva velada. Y es que el exconcursante de Gran Hermano 16 se mostró muy aburrido hasta que Cantudo habló de los años en los que fue pionera del desnudo.

"Es lo que tienen la señoras mayores, te cuentan sus historias", opinó el aspirante, que sintió ternura tras las confesiones sobre el pasado de la actriz, a quien ofendió cuando le preguntó sobre su aparición en Las Leandras. "Perdona, no soy de la época de piedra", le recriminó entonces la anfitriona.

En este sentido, la de Andújar explicó que los jóvenes no conocen a la gente verdaderamente importante y añadió que las personas que tienen más años no son "viejos ni pasados". Por otro lado, Cantudo opinó que "lo menos que se puede hacer es estudiar", dejando entrever que la juventud está poco preparada.

Tras estas palabras Suso respondió que hay jóvenes profesionalizados, capacitados e informados sobre el teatro, y opinó sin pelos en la lengua: "Eso díselo a los directores que eligen a la gente joven y no a personas como tú".

"Perdona, perdona. Si yo cobrara como tú no tendría tiempo para trabajar. A mí no me cogen porque no pueden pagarme", le recriminó la actriz muy enfadada, aunque optó por cerrar el enfrentamiento con un brindis.

En esta entrega la concursante se colocó en la primera posición con 22 puntos frente a sus compañeros, quienes quedaron satisfechos con la cena que preparó la aspirante.