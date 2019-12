José, a su cita en 'First dates': "No me gusta ni tu físico ni tu edad"

First dates con sus especiales de Navidad y este viernes fue el turno de 'a bocados', donde los comensales tuvieron que preparar la cena a su cita para lograr conquistarla.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Reina, una venezolana de 67 años afincada en Málaga: "Soy muy coqueta, me gustan los colores fuertes, vestirme bien corto y estar siempre arreglada", afirmó.

La cuidadora preparó un menú compuesto: El primer plato, hallaca navideña [plato típico venezolano] "que es un envoltorio en hojas de plátano, parecido a los tamales", aclaró Reina; de segundo, cochinillo con ensalada; y de postre, quesillo. "Creo que es una combinación ganadora", le dijo Carlos Sobera.

Su cita fue José, que en su presentación comentó que "cuando estoy enamorado en pareja, soy muy romántico, detallista y me esmero por mi pareja para que no le falte de nada".

El madrileño llevó un menú compuesto: De primero, cogollos con peces en el río que "son unas lonchitas de salmón ahumado que llevan unas alcaparras y un cogollo", explicó José; de segundo, entrecot con setas; y de postre, copo de nieve con caramelo y frutos del bosque. "¿Todo esto lo has hecho tú?", quiso saber el presentador, a lo que el jubilado le contestó que "si, soy un manitas, hago de todo".

Durante la velada, se intercambiaron piropos e, incluso, José le llegó a decirle a Reina que "te comes la cena y luego, a mí", sorprendiendo a la venezolana con su comentario.

Pero al final, todo se estropeó. "Vinimos a encontrar el amor, pero eso funciona si hay feeling y te gusta la otra persona. Si no lo hay, no pasa nada", afirmó Reina. "Ahora mismo no lo tengo hacia ti", admitió José. Y añadió que "me gusta la sinceridad".

En la decisión final, el madrileño no quiso tener una segunda cita con la venezolana porque "físicamente no me gustas, y tampoco tu edad, mi idea es una mujer más joven". Entonces Reina le recordó su conversación en la mesa del local de Cuatro: "En la cena me dijiste que era muy guapa y que me ibas a comer".

José se quedó bloqueado y no supo que responder: "Te he dicho que eres guapa, pero como pareja no te veo. Ese comentario ha sido una cosa picarona".

Pero añadió: "No lo has entendido bien, pero ya llevas años aquí como para no entender el castellano, creo que en Venezuela se habla igual que aquí. Solo quería hacer humor".

Tras esas explicaciones, Reina tampoco quiso repetir menú con el madrileño porque "vi que no se comió mi comida. No es afín conmigo", concluyó.