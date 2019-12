Irene Gil gana 'La Voz Kids': "Los sueños se cumplen"

Irene Gil se coronó este viernes como la ganadora de La Voz Kids. La canaria, del equipo de David Bisbal, se impuso a Aysha Bengoetxea, Daniel García y Sofía Esteban en la Gran Final y se hizo así con el ansiado premio de 10.000 euros para seguir con su formación musical y grabar un single con Universal Music.

La concursante, de 12 años, derrochó talento en el escenario desde su primera actuación en la última entrega del concurso de Atresmedia, cuando interpretó la canción de Jennifer Hudson And I am telling you I'm not going, que impresionó al jurado y puso en pie al público del programa.

De esta manera, la de Tenerife también cantó Loca junto a su autor, Álvaro Soler, y el tema Ruido al lado de su coach, a quien le prometió que no le iba a defraudar: "David me ha enseñado a luchar por mis sueños", se sinceró.

💥 El premio también nos lo llevamos nosotros disfrutando de nuevo de Irene, la ganadora de #LaVozKids ¡Menudo talentazo! 😍 ¡Así lo hemos vivido desde el plató de #LaVozKidsGranFinal! 🎤 https://t.co/RCQhwLmje4pic.twitter.com/BCkS589Mzy — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) December 27, 2019

La talent aseguró que "los sueños se cumplen" si "se agarran" con fuerza y le dedicó sus actuaciones a todos los niños que se quedaron a las puertas del concurso, donde entró con la intención de disfrutar y guardar "un recuerdo para toda la vida".

David Bisbal le pidió, muy orgulloso, que mantuviera la sonrisa y que no dejara de lado su vocación: "Te tienes que sentir orgullosa por lo que has hecho hoy”, le pidió. Los coachesRosario Flores, Vanesa Martín y Melendi definieron su voz como "brillante" o "una barbaridad".

El momento del veredicto

Fueron las 1.000 personas del público del plató las que decidieron a través de voto electrónico quien sería el triunfador de la noche. De esta manera, la joven superó a Daniel García, del equipo de Rosario Flores, que fue el segundo más votado por delante de los otros dos talents.

El resultado fue transmitido por la presentadora Eva González, a quien acompañó Juanra Bonet. Tras conocer la noticia, la joven no pudo contener la emoción y se abrazó su coach. Por su parte, el pequeño Daniel rompió a llorar, por lo que la ganadora le ofreció el trofeo para que lo sostuviera durante la celebración.

La final de la primera edición del concurso en la casa de Atresmedia también brindó las grandes actuaciones de los finalistas, que cantaron junto a sus coaches y los artistas invitados, que esta vez fueron Aitana, Rosana y Melani, la ganadora en 2018, que cantó junto a los triunfadores de anteriores años.

Irene Gil canta desde que era pequeña y ha participado en diferentes concursos locales. También tiene el título de Miss Universo Canarias y Miss Beauty 2014.