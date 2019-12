Una mujer, en coma con daño permanente tras usar una crema facial contaminada con mercurio

Una mujer de Sacramento (California, EE UU), se encuentra en coma y con daño permanente tras contaminarse con metilmercurio tras usar una crema para el rostro, informa CNN.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se trata del primer caso documentado en Estados Unidos.

La víctima tiene 47 años y acudió el pasado mes de julio al médico aquejada de una sensación de ardor y debilidad en el brazo. Dos semanas después, volvió con visión borrosa y dificultad para hablar. Fue entonces ingresada en un hospital de San Francisco, donde le detectaron niveles "anormalmente altos" de metilmercurio, un metal altamente tóxico que puede causar daños permanentes en el sistema nervioso. En efecto, según la CDC, la mujer puede presentar daño permanente.

La familia explicó a los médicos que la mujer usaba una crema para la piel dos veces al día durante los últimos siete años. Era Pond's Rejuveness, comprada en México, e indicada para eliminar manchas y arrugas de la piel.

La crema fue analizada y contenía 12.000 partes por millón de metilmercurio, un 1,2%, cuando el máximo legal es de 1 parte por millón.

La mayoría de cremas para aclarar la piel están contaminadas con mercurio inorgánico, pero en este caso había mercurio orgánico, mucho más tóxico. De hecho, el estado de los pacientes empeora después de dejar de usar el producto.

Fue el caso de esta mujer de Sacramento, que empeoró incluso tras ser sometida a una terapia de quelación, para eliminar el mercurio por la orina.

La paciente no puede hablar y está siendo alimentada artificialmente.

Las autoridades de Estados Unidos advierten de que estas cremas tóxicas suelen ser compradas en la calle o traídas de México, y a veces están empaquetadas en recipientes de plástico sin etiquetas.

La CDC aconseja no usar cremas que no lleven una tapa de papel de aluminio bajo la tapa principal, que no las compren sin etiquetas o con etiquetas caseras.