Maite Galdeano habla del caché de Sofía Suescun: "Mi hija por menos de 2.000 euros no se pone un vestido"

Maite Galdeano ha acudido este viernes a Sálvame para defender a su hija tras salir a la luz un vídeo en el que esta aparecía devolviendo en una tienda la ropa que supuestamente vistió en las galas de Gran Hermano VIP.

Este jueves el espacio de Mediaset emitió un vídeo en el que se veía a la ganadora de Supervivientes devolviendo varias prendas de ropa que sumarían una cifra aproximada de 300 euros, según apuntó el testigo que la grabó y que pasó el clip al programa. Tras el escándalo, su madre ha salido en su defensa.

La exconcursante de Gran Hermano 16 ha explicado en el plató que su hija es una influencer que "sube como la espuma" y ha desvelado su caché: "Lo tengo que decir, mi hija por menos de 2.000€ no se pone un vestido", ha dicho quitándole hierro a la polémica.

La confesión ha sorprendido a los colaboradores, que han dudado de sus palabras. Así, Gema López, apoyada por Belén Esteban, ha negado que las marcas que Suescun etiqueta en sus publicaciones de Instagram le paguen tal cantidad de dinero, a lo que Galdeano ha respondido que eso no es cierto.

Una firma rompe su silencio: "Son unas sinvergüenzas"

Por otro lado, el equipo de Sálvame ha contactado con la portavoz de una de las firmas que le dejó ropa a las pamplonicas. En la entrevista ha asegurado que cuando estas recibieron las prendas exigieron más ropa si querían que les hiciesen publicidad en las redes: "Son unas sinvergüenzas", ha criticado.

"He visto como se han puesto ropa que les hemos mandado y nunca han mencionado nuestra tienda", ha añadido la entrevistada, que ha asegurado que no van a volver a tratar con Suescun y Galdeano tras vivir una experiencia "malísima" con ambas: "No le mandamos más ropa porque no estaba cumpliendo con lo acordado", ha recriminado.