Foment demana informació addicional per a dirimir si Ribera ha de pronunciar-se sobre una nova DIA del Port de València

Així consta en la resposta a la carta que va enviar la consellera de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, sobre la necessitat d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a aquesta ampliació, i del contingut de la qual ha informat aquest departament en un comunicat.

Mollà ha valorat mitjançant un comunicat que Foment "no descarte la necessitat d'una nova DIA per al projecte", encara que ha qüestionat "quants informes més calen per a justificar una nova avaluació".

Segons la Conselleria, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en la seua resposta a la carta remesa per Mollà, "lluny de donar carpetada a una nova DIA, ajorna la decisió a l'espera d'una "anàlisi completa que permeta als organismes implicats adoptar les millors decisions". Per açò, Mollà ha confiat que el Ministeri "actue amb rapidesa per a no dilatar el procés, donada la urgència de l'Autoritat Portuària de València per a atorgar la concessió de les obres".

"Tant els informes tècnics de la Conselleria com els sis emesos pels tècnics de l'Ajuntament de València coincideixen en la nul·litat de l'anterior DIA sobre un projecte que, de facto, és un altre", ha argumentat.

Segons el parer de la consellera, l'ampliació del dic d'abric, el canvi d'emplaçament del moll de contenidors o la profunditat i àrea de dragatge són només alguns dels canvis substancials que contempla el nou projecte i que no han sigut objecte d'avaluació ambiental.

Mollà ha expressat que la DIA del 2007 "ni empara les modificacions del projecte ni té en compte els canvis en la legislació". "La nostra posició té a veure amb disposar de totes les garanties i assegurar la viabilitat social, ambiental, de model de ciutat, de paisatge, de patrimoni natural davant els dubtes que ens planteja una avaluació desfasada i caduca", ha assenyalat.

La resposta d'Ábalos arriba després que Mireia Mollà remetera al novembre una carta a Foment davant la postura del ministeri de Transició Ecològica de rebutjar la possibilitat d'actuar d'ofici i traslladar la decisió a l'òrgan substantiu.