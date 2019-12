L’Ajuntament de València presenta un paquet de mesures per a millorar la neteja

Al llarg del pròxim any el contenidor marró per a recollida i posterior reciclatge de matèria orgànica arribarà a tota la ciutat, també a Ciutat Vella, on l'Ajuntament posarà en marxa un programa pilot que inclou plataformes mòbils. A més, segons ha informat el portaveu i regidor responsable de l’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es durà a terme una reorganització de les illes de recollida selectiva, un pla de xoc de neteja basat en campanyes de conscienciació i informació i un reforç especial amb motiu de les Falles.

Sergi Campillo ha informat en roda de premsa de l'aprovació per la Junta de Govern Local de les que seran les millores en el servicis de neteja i de recollida de residus a la ciutat de València durant l'any 2020.

El portaveu i regidor d'Ecologia Urbana ha recordat que en els últims cinc Pressupostos Municipals “s'ha incrementat en 20 milions d'euros la quantitat destinada a recollida i neteja. Hem passat de 55 milions d'euros a 75 milions, i eixe increment s'ha notat als carrers perquè s'han augmentat molt les freqüències d'escombratge manual o d'aigualeig, però ara volem posar el focus en les campanyes de conscienciació i civisme”.

A estes campanyes es destinaran 375.000 euros, “i les volem dur a terme de la mà de les associacions de veïns, de les associacions de consumidors, de l'hostaleria, i amb l'ajuda dels dissenyadors, perquè cal incidir en les campanyes per a evitar que la ciutat s'embrute. Volem que cada veí i veïna de la ciutat considere València com una extensió de la seua casa”.

Les millores anunciades inclouen un Pla Especial de Falles “en el qual incrementarem molt els servicis de recollida en col·laboració amb les comissions falleres en proporcionar-los tots els envasos i contenidors necessaris per al reciclatge”.

Eixe pla especial inclou reforços de neteja des del dia 8 fins al 25 de març; el manteniment de les illes de recollida selectiva en Russafa durant les festes falleres, amb contenidors de 1.000 litres; increment de 7 equips d'aigualeig a Ciutat Vella i Russafa durant tota la setmana Fallera; increment dels 100% en el nombre de banys químics i urinaris; repartiment de 90.000 gots reutilitzables i de papereres selectives de 120 litres per a envasos i paper i cartró entre les comissions falleres.

“Els donarem 90.000 gots reutilitzables per a evitar que es consumisquen gots de plàstic d'un sol ús i contribuirem entre tots a fer de les Falles unes festes el més sostenible possible”, assegura.

El reforç de Falles inclou igualment el muntatge de 1.000 unitats de papereres de 240 litres en les zones del centre amb molta afluència de gent, i de 100 unitats de 120 litres en zones d'aglomeració pròximes a l'Albereda, així com el repartiment de contenidors d'orgànica de 120 litres en les falles dels barris on ja està implementada la recollida orgànica.

Segons el regidor, “en 2020 també reorganitzarem totes les illes de contenidors de la ciutat de València com hem fet ja en 13 barris, una experiència que ens ha servit de molt; també per a prendre nota del que hem de millorar”. Campillo ha assenyalat que “al llarg de l'any reorganitzarem tots els contenidors de residus de la ciutat perquè estiguen agrupats en illes i d'eixa forma afavorir el reciclatge”.

L'ampliació de les illes selectives suposarà un augment de 1.427 contenidors d'envasos i de 850 contenidors de paper-cartró en la nova zona d'ampliació. Igualment, ha informat Campillo, “anem, per fi, a implementar el contenidor marró de residus orgànics en el 30% de la ciutat on encara no està implementat, fins a arribar al 100%, i a més també als Pobles del Nord i Pobles del Sud de València”.

Esta millora, tal com ha informat, suposarà distribuir 2.051 nous contenidors de residus orgànics i una atenció especial als grans productors d'orgànica com ara els col·legis amb menjador, hospitals, mercats, supermercats i d’altres grans productors (670 grans productors).

La implantació de la recollida orgànica a Ciutat Vella estarà acompanyada d'un projecte pilot, el qual es realitzarà amb contenidors de càrrega lateral, contenidors de càrrega posterior i 15 plataformes mòbils que se situaran en zones d'especial protecció urbanística com ara les torres de Serrans i de Quart o l'avinguda de Maria Cristina.