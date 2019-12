Todo lo que está perdiendo tu cerebro por no escribir a mano

La llegada de las nuevas tecnologías, y muy especialmente de los smartphones, han provocado que hagamos cada vez menos uso de la escritura a mano. Algo, que como señalan los expertos, está provocando pérdidas en nuestro cerebro.

El papel y el boli nos acompañaban a cualquier lado hasta hace no tantos años, pero la llegada de ordenadores, móviles inteligentes y tabletas a nuestras vidas ha ido marginando a ambos hasta el punto de que ya no se escriben apenas cartas a mano, el Whatsapp ha apartado a las tarjetas navideñas o las listas de tareas se guardan ya en el móvil dejando en blanco cada vez más a agendas, etc.

Desde ABC han recogido todas las formas en las que dejar de escribir a mano acaba afectando al cerebro. En concreto, este tipo de escritura activa tres regiones cerebrales: el área motora, el área visual y el área cognitiva, lo que redunda en una activación de muchas más redes neuronales.

Todo esto provoca, primer término, una mejor capacidad cognitiva, pero además influye decisivamente en el manejo de la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, el desarrollo de la pinza y el control motor, especialmente en los niños. En el caso de los adultos, mejora la memoria prospectiva y de trabajo y estimula el cerebro al activar otras áreas como el olfato y el tacto en contacto con el papel.

La escritura a mano también se valora desde el plano de la psicología como un importante canalizador de las emociones, en el cual la persona se expresa de una forma en la que ve menos limitadas por juicios de valor y otras restricciones. Sirve para aclara mejor dudas y sentimientos y ayuda a tomar decisiones de forma más rápida.

Otras de las funciones que más se ven afectadas al dejar de lado la escritura a mano es la de la activación de la memoria, ya que este tipo de escritura incide directamente en la memoria semántica, el almacén de todo el conocimiento. Escribir a mano cada palabra estimula en mayor grado la comprensión de cada una de ellas.

Pero es que además también estimula alguna funciones ejecutivas como la planificación y la flexibilidad así como la memoria de trabajo.

En algunos casos, como personas que sufren un episodio agudo de nervios y ansiedad, también puede beneficiar para mitigar estos momentos ya que la escritura a mano permite focalizar la atención en factores externos que hacen alejarse de aquello que nos provoca tensión.

En definitiva, se antoja aconsejable hacer un ejercicio de escritura a mano de forma habitual ya que nuestro cerebro nos lo agradecerá más de lo que imaginamos.