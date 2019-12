Casado anuncia que el PP recolzarà les mobilitzacions al Baix Segura contra la "imposició" lingüística del valencià

Per al líder del PP, la Generalitat Valenciana, com va ocórrer "fa dècades" a Catalunya, vol imposar un "model identitari" de "pancatalanisme" a través de la llengua.

"Posarem tots els recursos jurídics perquè les famílies puguen recórrer aquesta mesura", ha dit Casado, que ha assegurat que la Comunitat Valenciana és "molt més que un apèndix de Catalunya" i ha qualificat de "falta de respecte" cap a aquesta autonomia que "alguns separatistes" vegen els valencians "com un annex d'una fantasmagòrica construcció política que mai ha existit".

"Com jo estime la Comunitat Valenciana, no vaig a permetre que se'ns tracte d'eixa manera, i que la Generalitat, pels seus compromisos amb els de Podem i amb els nacionalistes vos tinga com a moneda de canvi per a aquesta agenda de ruptura amb la unitat nacional", ha assegurat.

El president dels 'populars' ha dit que es "comença" per l'educació i els mitjans de comunicació i s'acaba "portant al Congrés dels Diputats proposicions de llei per a la independència com va fer Ibarretxe o directament declarant-la com Puigdemont".

"DOS GRANS BATALLES"

Per la seua banda, la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha insistit que el PP "va a seguir lliurant dos grans batalles en defensa dels ciutadans de la Comunitat Valenciana: la llibertat educativa i el manteniment del transvasament Tajo-Segura".

Bonig ha assenyalat que Ximo Puig "només encerta quan rectifica i fa cas al PPCV, que li va demanar que recorreguera l'orde ministerial de Sánchez sobre els 7,5 metres cúbics per al mes de desembre i exclusivament per a consum, deixant fora els regants".

La presidenta del PPCV ha fet també una defensa de la zones castellanoparlants de la Comunitat Valenciana, com el Baix Segura. "Són tan valencianes com les zones on es parla valencià, però estem veient el procés de catalanització que Puig està portant. La imposició lingüística que el Partit Popular, gràcies al suport de la societat, va parar fa dos anys en els tribunals va a imposar-se ara en Secundària, en FP, en ESO i en educació per a adults", ha indicat Bonig.