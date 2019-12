La Guàrdia Civil inspecciona la xarxa de canonades després de no trobar cap indici de Marta Calvo en la casa de Manuel

La inspecció es va centrar en la dutxa on suposadament va trossejar el cos i va incloure la revisió detallada de rajoles i diferents elements i utensilis de la vivenda, encara que sense resultat positiu. En el lavabo es van trobar vestigis que van ser remesos al Servici de Criminalística, encara que en les últimes hores els forenses han descartat que les mostres foren útils per a acarar-les amb l'ADN de Marta Calvo.

Agents de l'Equip Central d'Inspeccions Oculars (ECIO) van analitzar en profunditat el passat 17 de desembre el lavabo de la casa de Manuel on vivia llogat Jorge Ignacio P.J., detingut per la mort de la desapareguda des del 7 de novembre. Era la primera vegada que es feia aquest tipus d'anàlisi en presència del sospitós del crim.

L'arrestat, amb antecedents per narcotràfic, no reconeix que la matara, ja que manté que Marta Calvo va morir de manera accidental mentre mantenien una trobada sexual amb drogues. Tots dos havien quedat després de citar-se per internet i la jove va enviar per telèfon a sa mare el posicionament de la casa de Manuel on es va perdre el seu rastre.

RASTRE DE PRODUCTES QUÍMICS

Els especialistes de la Guàrdia Civil sí han trobat restes de productes químics en el desguàs de la dutxa, la qual cosa, de forma provisional, reforçaria la tesi que Jorge Ignacio P.J. -tal com ha confessat des que es va entregar en dependències policials- es va desfer del cos després de desmembrar-lo en el lavabo per a, a continuació, introduir-ho en borses de fem que després va tirar en diferents contenidors.

També s'ha comprovat la veracitat del testimoniatge del detingut contrastant l'itinerari que diu que va seguir per a desfer-se del cos amb el posicionament del seu telèfon mòbil.

En trobar-se la investigació encallada referent a la troballa del cos de la jove, la Guàrdia Civil ha intensificat la inspecció en la xarxa de canonades i diferents col·lectors en la zona propera a la casa de Manuel on es va perdre el rastre de Marta Calvo. Amb ajuda de diferents empreses públiques, també es revisen pous en una investigació que ha inclòs l'abocador de Dosaigües (València), entre altres llocs.

Jorge Ignacio P.J. es trobava en situació de llibertat provisional quan va desaparéixer la jove per una condemna -recorreguda en el Tribunal Suprem- de tres anys i mig de presó per un delicte de tràfic de drogues. La investigació inclou altres possibles víctimes dels jocs sexuals amb cocaïna. El detingut no reconeix que matara Marta Calvo, ja que manté que va morir de manera accidental mentre mantenien una trobada sexual amb droga.