Tengo problemas con una gotera en el pasillo, ¿podría contratar a un fontanero y pasar la factura a la comunidad?

Las comunidades de vecinos tienen cada semana una cita con el consultorio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid da cumplida respuesta a las inquietudes que surgen en el día a día de los edificios.

Hola, buenos días. Tengo problemas desde hace tiempo con una gotera en el pasillo. El albañil que me manda la comunidad o no da con el problema o con la solución. ¿Podría contratar yo a uno y pasar la factura a la comunidad? Gracias. Un saludo.

Si el origen de la gotera se encuentra en una bajante comunitaria, es la comunidad la que debe acometer las obras. Ahora bien, más que un albañil, la comunidad debería contratar a un aparejador para que hiciese las comprobaciones oportunas y verifique donde se encuentra el foco de la gotera y ,en función de esto, acometer las obras necesarias.

Asimismo, también puede acudir tanto el perito del seguro de la comunidad como el de su casa para contrastar opiniones.

Si la comunidad no adopta las medidas que le comento y no solucionan su problema, puede enviarles un burofax advirtiendo que en ese caso contratará por su cuenta a quien le solucione el problema y si la avería se encuentra en elementos comunes del edificio, la comunidad estará obligada a asumir el importe de la factura a l no haber adoptado las medidas necesarias para solventar la situación que sufre en su casa.

¿Se puede obligar a que una comunidad de vecinos domicilie el recibo de la comunidad y del agua? Ya que llevamos 45 años cobrando piso por piso .

En virtud del artículo 1171 del Código Civil, “El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación.

No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación.

En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor.”

En consecuencia, ni el Código Civil ni la Ley de Propiedad Horizontal establecen cuál debe ser la forma en que debe realizarse el pago.

Sin embargo, la comunidad puede acordar que el pago de las cuotas se realice mediante domiciliación bancaria adoptando un acuerdo por mayoría simple. No obstante lo anterior, al propietario que no esté a favor no se le puede exigir que tenga abierta una cuenta para la domiciliación bancaria de las cuotas por lo que podrá realizar directamente el ingreso en la cuenta de la comunidad dentro del plazo establecido para ello, si bien ni podrá exigir que se le cobre en su piso.

El justificante del ingreso realizado en la entidad bancaria deberá ser facilitado al administrador de la finca como prueba del pago efectuado.