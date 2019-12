Casos en los que nunca debes tomar ibuprofeno

El ibuprofeno es uno de los medicamentos de mayor uso y también de mayor mal uso. Sigue estando muy extendido ya que muchos se dejan llevar por la creencia de que 'vale para casi todo', cuando en realidad estamos hablando de un antiinflamatorio que no debe tomarse a la ligera y que, sobre todo, está totalmente contraindicado en determinadas circunstancias y pacientes.

El problema llega cuando se toma sin supervisión médica. Muchas personas lo usan para dolores leves y, lo que es peor, con la idea de que es lo mismo (o una versión mejorada) de lo otro medicamente también muy popular, el paracetamol.

Lo primero que un médico te dirá cuando te lo recete es que el ibuprofeno nunca ha de consumirse excediendo la dosis recomendada, que nunca debería superar los 2.400 mg diarios.

En solo un año se calcula que en España se venden 47 millones de cajas de ibuprofeno. El problema, según señalan los expertos, es que el envase más extendido es el de comprimidos de 600 mg, cuando la dosis necesaria muchas veces no es tan elevada.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunciaba este 2019 que, pese a que es un fármaco que requiere de receta, ha comprobado que en algunas farmacias de varias ciudades españolas no se pregunta para quién es la caja de ibuprofeno que venden ni los antecedentes médicos del paciente.

A estas advertencias se sumaron también las de un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology, que advertía del serio peligro que corren aquellas personas que toman a la vez ibuprofeno y anticoagulantes orales ya que esto aumenta el riesgo de infartos y mayor probabilidad de hemorragias.

También está contraindicado con otros medicamentos como meloxican, naproxeno, diclofenaco o ketorolac. Con estas combinaciones el peligro es mayor en personas con riesgo de ictus isquémico.

También hay otros cuatro supuestos en los que debe evitarse el ibuprofeno: en quienes sufren problemas cardiovasculares, ya que aumenta el riesgo de infarto e ictus, mujeres en el primer o segundo trimestre del embarazo, personas con enfermedades en el hígado o riñones y quienes han padecido alguna úlcera.