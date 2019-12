Diputación insta a Junta a que resuelva los 2,3 millones para modernizar espacios productivos de innovación

La moción socialista ha sido aprobada con los votos favorables del PSOE y del PP, y la abstención de Ciudadanos, según explica en un comunicado el PSOE, en el que informa de que la provincia de Jaén va a recibir 2,3 millones de euros, con financiación entre Junta y Diputación al 80 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

La Diputación de Jaén ya remitió "hace exactamente un año la propuesta y listado de municipios a los que afectaría dicha resolución". Son 26 municipios de la provincia los que se beneficiarían de esta inversión.

El diputado socialista José Castro ha reprochado a los responsables de la Junta que "son incapaces de resolver los problemas" y que, en este caso, "ni siquiera hay nada que desatascar", puesto que se trata de "algo que ya está pactado y prácticamente resuelto, por lo que no es normal que tarden tanto". Así las cosas, ha exigido a PP y Ciudadanos "menos excusas de mirar hacia el pasado y más trabajar".

A fecha de este viernes, "las únicas noticias procedentes de la Junta de Andalucía son contactos telefónicos en los que se asegura que están en ello y que saldrá en breve, frases que han sido reiteradas en varias ocasiones en los últimos meses sin que haya habido la menor novedad y que hoy el diputado de Ciudadanos ha vuelto a repetir", ha señalado el socialista.

Castro ha considerado "urgente" que la Consejería de Economía resuelva ya esta convocatoria, puesto que los ayuntamientos beneficiarios "necesitan estos proyectos y se ve con inquietud cómo el tiempo corre, los plazos se van agotando y la Junta no mueve un dedo".

Sobre la moción del PP, la diputada socialista Pilar Parra ha lamentado las "sandeces de las que estaba repleta" y ha advertido a la bancada popular de que "no es patriótico ni inteligente paralizar una nación, que es lo que están haciendo PP y Ciudadanos con su continuo bloqueo a la investidura". "Su negativa a Pedro Sánchez y al PSOE no es a Pedro Sánchez ni al PSOE, es una negativa al pueblo español", ha agregado.

Parra considera "urgente la conformación de Gobierno, porque mucha gente está esperando respuestas", mientras en el PP "se empecinan en el bloqueo porque no asumen que no ganaron las elecciones y que no suman con las demás derechas".

La socialista ha insistido a los populares que su historia en el Gobierno es "la de dos décadas acordando con los nacionalistas, tanto con Aznar como con Rajoy", y les ha reprochado que "ahora critiquen que pueda haber un diálogo dentro de la ley y de la Constitución".

Al diputado de Ciudadanos le ha deseado "por su bien que no haya unas terceras elecciones, puesto que este partido desaparecería", y ha lamentado que los españoles "le hayan dado a Ciudadanos una lección en las elecciones generales y sin embargo este partido aún no la haya aprendido".

Igualmente, ha criticado que PP y Ciudadanos "se quieran erigir en adalides del sistema autonómico y a la vez sean rehenes de la extrema derecha, que aboga por el fin de las autonomías". Ha añadido que "en Andalucía se están cubriendo de gloria, con el desguace de la sanidad pública, el cierre de comedores escolares o la rebaja masiva de impuestos a los más ricos".

En la moción de Ciudadanos, el diputado socialista Pedro Bruno ha insistido en que la Diputación "ya se adelantó en materia de lucha contra el cambio climático" y ha recordado que se solicitó al Gobierno de España financiación para 184 actuaciones propuestas por los ayuntamientos en materia de eficiencia energética y energías renovables, que "va a suponer una inversión de 25 millones de euros en la provincia". A esto hay que sumar los tres millones de euros que la Diputación aporta con fondos propios. "Hay que luchar con hechos, no con palabras", ha asegurado.

Bruno ha afeado a Ciudadanos que pida a la Diputación puntos de carga para vehículos eléctricos "y no lo haga a la Junta de Andalucía, que es la administración que tiene más competencias y más responsabilidad en la materia". "Gobierno de España, Diputación y ayuntamientos ya han puesto medidas encima de la mesa, ahora habrá que pedirle a la Junta", ha concluido.